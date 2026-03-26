DJ PTA-DD: Oberbank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Oberbank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Linz (pta000/26.03.2026/11:41 UTC+1) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Hainzl Privatstiftung 2 Grund der Meldung Meldepflichtige Person steht in enger Beziehung zu: Franz Gasselsberger, Die a) Position/Status Meldung betrifft die Hainzl Privatstiftung, die in enger Beziehung zuHerrn Dr. Franz Gasselsberger steht. Dieser ist sowohl Generaldirektor der Oberbank AG als auch Stiftungsvorstand der Hainzl Privatstiftung. b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Oberbank AG b) LEI RRUN0TCQ1K2JDV7MXO75 4 Angaben zum Geschäft/ zu den Geschäften Beschreibung des a) Finanzinstruments, Anleihe Art des Instruments Kennung AT000B130455 b) Art des Geschäfts Erwerb c) Preis(e) Volumen 995287.04 EUR 1000000 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 995287.04 EUR 1000000 EUR e) Datum des Geschäfts 25.03.2026 UTC+1 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes
(Ende)
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Aussender: Oberbank AG Untere Donaulände 28 4020 Linz Österreich Ansprechpartner: Prok. Mag. Gerald Straka Tel.: +43 732 7802-37221 E-Mail: gerald.straka@oberbank.at Website: www.oberbank.at ISIN(s): AT0000625108 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)
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March 26, 2026 06:41 ET (10:41 GMT)