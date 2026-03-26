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WKN: 854018 | ISIN: AT0000625108 | Ticker-Symbol: OBK
Stuttgart
26.03.26 | 12:31
78,60 Euro
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Finanzdienstleistungen
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Sonstige
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OBERBANK AG 5-Tage-Chart
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Dow Jones News
26.03.2026 12:15 Uhr
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PTA-DD: Oberbank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: Oberbank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Oberbank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Linz (pta000/26.03.2026/11:41 UTC+1) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name         Hainzl Privatstiftung 
   2     Grund der Meldung                        
                  Meldepflichtige Person steht in enger Beziehung zu: Franz Gasselsberger, Die 
a)      Position/Status    Meldung betrifft die Hainzl Privatstiftung, die in enger Beziehung zuHerrn Dr. 
                  Franz Gasselsberger steht. Dieser ist sowohl Generaldirektor der Oberbank AG als 
                  auch Stiftungsvorstand der Hainzl Privatstiftung. 
b)      Erstmeldung        
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name         Oberbank AG 
b)      LEI          RRUN0TCQ1K2JDV7MXO75 
   4    Angaben zum Geschäft/                       
        zu den Geschäften 
       Beschreibung des 
a)      Finanzinstruments,  Anleihe 
       Art des Instruments 
        Kennung        AT000B130455 
b)      Art des Geschäfts   Erwerb 
c)      Preis(e)       Volumen 
        995287.04 EUR     1000000 EUR 
d)      Aggregierter Preis  Aggregiertes Volumen 
        995287.04 EUR     1000000 EUR 
e)      Datum des Geschäfts  25.03.2026 UTC+1 
f)      Ort des Geschäfts   Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Oberbank AG 
           Untere Donaulände 28 
           4020 Linz 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Prok. Mag. Gerald Straka 
Tel.:         +43 732 7802-37221 
E-Mail:        gerald.straka@oberbank.at 
Website:       www.oberbank.at 
ISIN(s):       AT0000625108 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1774521660500 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 26, 2026 06:41 ET (10:41 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

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