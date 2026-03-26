Hytera Communications, ein weltweit führender Anbieter von Technologien und Lösungen für kritische Kommunikation, hat auf dem MWC Barcelona das PNC660 450MHz MCX Smart Device vorgestellt ein fortschrittliches missionskritisches Endgerät für private 450-MHz-LTE- und 5G-Netzwerke. Durch die Kombination von Breitband-Sprach-, Video- und Datendiensten mit mehrschichtiger Sicherheit ermöglicht das PNC660 450 MHz eine zuverlässige Kommunikation über große Einsatzgebiete hinweg und unterstützt gleichzeitig die sich weiterentwickelnden Anforderungen an missionskritische Breitbanddienste.

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Hytera PNC660 450MHz MCX Smart Device for mission-critical 450 MHz networks.

Das Gerät wurde zudem von 450connect auf die Whitelist gesetzt, was seine Kompatibilität mit dedizierten 450-MHz-Breitbandnetzen und seine Einsatzbereitschaft für den kommerziellen Einsatz bei Energieversorgern und anderen kritischen Infrastrukturen bestätigt.

Großflächige Abdeckung mit dedizierten 450-MHz-Netzen

Das 450-MHz-Frequenzspektrum bietet eine hervorragende Ausbreitung und Gebäudedurchdringung, was eine großflächige Abdeckung mit weniger Basisstationen ermöglicht. Viele Betreiber kritischer Infrastrukturen setzen private LTE- und 5G-Netze auf Band 31 und Band 72 ein, um dedizierte Kapazitäten für missionskritische Kommunikation sicherzustellen. Das PNC660 450 MHz unterstützt mehrere QCI-Klassen (65, 67, 69, 70) und ermöglicht so eine präzise Priorisierung der Dienstqualität, damit wichtiges Personal auch bei Netzwerküberlastung kommunizieren kann. Dank der Unterstützung von eMBMS-Multicast bleibt die Gruppenkommunikation zuverlässig und qualitativ hochwertig, wodurch herkömmliches Push-to-Talk auf Breitbandszenarien ausgeweitet wird.

Mehrschichtige Sicherheit für missionskritische Einsätze

Sicherheit ist ein zentraler Aspekt des PNC660 450 MHz. Seine mehrschichtige Architektur umfasst Hardware-, Bootloader-, Betriebssystem-, Framework- und Anwendungsebenen. Sensible Betriebsdaten werden durch robuste Verschlüsselung, sicheres Schlüsselmanagement und manipulationssicheres Design geschützt, wodurch die Informationsintegrität auch dann gewährleistet ist, wenn Geräte physisch kompromittiert werden. Die zentralisierte Verwaltung mobiler Geräte ermöglicht eine sichere Konfiguration, Anwendungskontrolle und Compliance-Überwachung und bietet so eine vertrauenswürdige Plattform für das Personal an vorderster Front.

Echtzeit-Audio und -Video für Situationsbewusstsein

Das PNC660 450 MHz liefert 97 dB Audio bei 5 cm Entfernung mit KI-Rauschunterdrückung und gewährleistet so klare Kommunikation in Umspannwerken, Kraftwerken und Übertragungsstandorten. Seine 50-MP-Weitwinkelkamera mit 6-Achsen-Stabilisierung und Optimierung für schlechte Lichtverhältnisse erfasst klare Video- und Sprachaufnahmen aus bis zu 10 m Entfernung und unterstützt so die Beweissicherung und die Überwachung vor Ort.

Mit einem einzigen Fingertipp kann das Personal an vorderster Front sofort von Push-to-Talk-Sprachkommunikation zu Live-Videostreaming wechseln und Echtzeitbilder an Leitstellen übertragen, ohne sich durch komplexe Menüs navigieren zu müssen was eine schnellere und fundiertere Entscheidungsfindung ermöglicht.

Optimierte Leistung und Zuverlässigkeit im Einsatz

Über die Audio- und Videofunktionen hinaus bietet das PNC660 450 MHz nahtloses Multitasking, geringe Latenzzeiten und robuste Zuverlässigkeit. Sein robustes Design, die lange Akkulaufzeit und auf verschiedene Szenarien zugeschnittene Betriebsmodi sorgen dafür, dass das Personal in rauen Umgebungen verbunden und geschützt bleibt, während die sichere Geräteverwaltung die Betriebskontrolle und Compliance gewährleistet.

"Wir sind stolz darauf, dass das PNC660 450 MHz von 450connect auf die Whitelist gesetzt wurde, was bestätigt, dass es für zuverlässige, sichere und missionskritische Einsätze bereit ist", sagte Leo He, Produktdirektor bei Hytera. "Wir werden weiterhin in 450-MHz-Technologien investieren, um die bewährten Kommunikationswerkzeuge anzubieten, die Teams an vorderster Front benötigen."

Weitere Informationen zum PNC660 450MHz MCX Smart Device finden Sie auf der Website von Hytera.

Über Hytera

Hytera Communications Corporation Limited (SZSE: 002583) ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien und Lösungen für kritische Kommunikation. Seit über drei Jahrzehnten bedient Hytera Anwender weltweit mit seinem innovativen Portfolio an Funkgeräten, konvergenten PMR- und LTE-Kommunikationslösungen, schnell einsetzbaren Kommunikationssystemen, am Körper getragenen Kameras, Leitstellensystemen und vielem mehr.

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