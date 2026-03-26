© Foto: Juan Vega - EUROPA PRESSBayer steht im Glyphosat-Rechtsstreit vor einer entscheidenden Phase. Die UBS hat die Aktie kürzlich auf "Kaufen" hochgestuft. Was die Analysten erwarten und wie sich die Kurse entwickeln könnten.Die UBS blickt im zweiten Quartal 2026 zwar nur auf wenige große klinische Impulse in der europäischen Pharmabranche. Für Bayer sehen die Analysten dennoch einen klaren Auslöser für neue Fantasie. Wegen des fortgeschrittenen Glyphosat-Vergleichs, mehrerer anstehender Gerichtstermine und der jüngsten Kursschwäche stufen sie die Aktie auf "Kaufen" hoch. In ihrer aktuellen Einschätzung verweisen die UBS-Analysten darauf, dass Bayer in den vergangenen Wochen an der Börse rund 15 Prozent verloren hat. …Den vollständigen Artikel lesen
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