ElringKlinger AG liefert für 2025 ein klares Signal: Der Transformationskurs greift. Trotz rückläufiger Umsätze auf den ersten Blick zeigt sich operativ ein stabileres und zunehmend profitableres Bild. Für Anleger könnte genau das der Beginn einer Neubewertung sein. Umsatzrückgang täuscht - operativ wächst das Geschäft Auf den ersten Blick wirkt der Umsatz mit 1,64 Mrd. € deutlich schwächer als im Vorjahr. Doch dieser Rückgang ist vor allem technisch bedingt: Verkäufe von Unternehmensteilen Währungseffekte Bereinigt um diese Effekte ergibt sich ein organisches Wachstum von +2,3 %. Das ist entscheidend: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin