© Foto: Dall-EVerschleierte China-Geschäfte, überhöhte Erwartungen: Jetzt fordern Aktionäre Schadenersatz und ziehen gegen Super Micro vor Gericht.Der Skandal um Super Micro Computer zieht immer weitere Kreise. Nachdem der Aktienkurs des Serverherstellers am 20. März um 33 Prozent eingebrochen war und rund 6,1 Milliarden US-Dollar an Marktwert vernichtet wurden, haben Aktionäre das Unternehmen nun wegen Wertpapierbetrugs verklagt. Der Vorwurf ist schwerwiegend: Super Micro soll wissentlich verschwiegen haben, dass ein erheblicher Teil seiner Serververkäufe an chinesische Unternehmen ging und damit gegen US-Exportkontrollgesetze verstieß. Dadurch seien die Geschäftsaussichten überbewertet und der …Den vollständigen Artikel lesen
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