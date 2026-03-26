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Die Allianz galt und gilt teilweise immer noch als der sichere Hafen im deutschen Leitindex. Rekordgewinne, steigende Dividenden, solide Zahlen, das Papier schien unantastbar. Doch das Bild hat sich ein wenig gedreht. Der Kurs kämpft seit Wochen gegen unsichtbare Widerstände und verliert dabei langsam aber sicher an Boden. Die charttechnischen Signale werden ungemütlicher. Analysten mahnen zur Vorsicht. Und die Prognose für 2026 lässt Fragen offen, die sich Aktionäre eigentlich nicht leisten können zu ignorieren. Wer jetzt noch entspannt zuschaut, könnte das bereuen. Denn unter der glänzenden Oberfläche des Münchner Versicherungsgiganten brodelt es.

Zwischen Rekord und Stillstand

Das Jahr 2025 war für die Allianz richtig gut. Der Konzern erzielte ein operatives Ergebnis von 17,4 Milliarden Euro, ein historischer Bestwert. Und das war es auch. Genau hier liegt das Problem: Was kommt danach? Die Antwort des Managements für 2026 klingt vorsichtig, fast defensiv. Die Zielspanne liegt zwischen 16,4 und 18,4 Milliarden Euro. Die Mitte dieser Spanne bedeutet schlicht: null Wachstum. Stagnation auf hohem Niveau, das ist das Beste, was man daraus machen kann. Für Anleger, die auf Dynamik gesetzt haben, ist das ein echter Dämpfer. Hinzu kommt ein strukturelles Risiko, das die Märkte zunehmend beschäftigt. Barclays-Analystin Claudia Gaspari sieht im Schaden- und Unfallbereich echte Gefahren durch Künstliche Intelligenz. Die Disruption trifft ausgerechnet das Segment, das bisher als Wachstumsmotor galt. Ob das nur Schwarzmalerei ist oder ein echter Vorgeschmack auf kommende Probleme, wird sich zeigen. Fakt ist: Die Unsicherheit ist da. Und Unsicherheit ist Gift für Aktienkurse. Immerhin versucht die Allianz gegenzusteuern. Ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 2,5 Milliarden Euro läuft bereits. Allein Mitte März wurden fast eine halbe Million eigene Aktien zurückgekauft. Der Kurs fällt trotzdem.

Charttechnik

Der Kurs notiert bei rund 354 Euro, und damit klar unterhalb beider wichtiger gleitender Durchschnitte. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt darüber, der 200-Tage-Durchschnitt ebenfalls. Das Papier steckt in einer technischen Schwächephase. Solange diese Marken nicht zurückerobert werden, bleibt die Lage angespannt. Das eigentlich beunruhigende Signal aber lauert tiefer: Gibt der Kurs die Marke von 340 Euro auf, droht ein echter Rutsch. Charttechnisch wäre dann der Weg in Richtung 300 Euro frei, ein Rückschlag von gut 15 Prozent vom aktuellen Niveau. Das ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern eine reale technische Möglichkeit. Solange Allianz unter beiden Durchschnitten bleibt, bleibt der übergeordnete Trend abwärts gerichtet. Anleger sollten das ernst nehmen.

Was tun?

Die Allianz ist und bleibt ein solides Unternehmen. Das steht außer Frage. Die Dividende ist attraktiv. Das Forward-KGV von gut elf ist moderat. Und der Analystenkonsens ist mit einem Kursziel von knapp 400 Euro mehrheitlich positiv gestimmt. Aber die Summe der aktuellen Signale ergibt kein klares Kaufbild. Die Prognose für 2026 enttäuscht aber. Der Chart ist technisch angeschlagen. Das Rückkaufprogramm stützt den Kurs nicht so, wie erwartet. Und KI-Risiken im Kerngeschäft sind kein Thema, das sich schnell auflöst. Für bestehende Aktionäre gilt: Wer die Position langfristig hält und die Dividende schätzt, muss nicht sofort reagieren. Wer noch nicht investiert ist, könnte aber abwarten, mindestens bis die Quartalszahlen am 13. Mai 2026 mehr Klarheit bringen. Solange der Kurs unter 364 Euro bleibt, ist Vorsicht eventuell das klügere Mittel.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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