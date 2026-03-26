The Future is Neutral (TFIN), ein Kreislaufwirtschaft-Spezialist für Altfahrzeuge von Renault Group und Suez, erweitert seine digitale Plattform AutoLOOP um die Sammlung von Traktionsbatterien aus Elektrofahrzeugen. Dabei geht es v.a. um die Rückgewinnung strategischer Metalle wie Lithium, Kobalt und Nickel. TFIN hat sein Online-Angebot AutoLOOP vergangenes Jahr gestartet und dort seitdem bereits die Sammlung von Wertstoffen wie Polypropylen, Kupfer, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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