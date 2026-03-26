Der Schnellladeanbieter EnBW mobility+ geht eine Partnerschaft mit dem Tankkarten- und Mobilitätsanbieter UTA Edenred ein. Dank der Kooperation können Flottenkunden von EnBW mobility+ fortan die Automotive-Serviceplattform von UTA Edenred nutzen, die u.a. Reifenwechsel, Reparaturen und Wartungsarbeiten abdeckt. Die Partnerschaft wurde nun in Düsseldorf auf der Fachmesse "Flotte! Der Branchentreff!" vorgestellt. Ziel der Zusammenarbeit ist es, Firmenkunden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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