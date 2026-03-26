© Foto: Jonas Güttler/dpaThyssenkrupp stoppt die Produktion an seinem Standort in Frankreich bis September. Nun sind 1.200 Arbeitsplätze durch die steigende Importflut und den Druck auf den Elektroblechmarkt bedroht.Der deutsche Stahlkonzern Thyssenkrupp gab am Donnerstag bekannt, dass er die Produktionskürzungen an seinem Standort in Isbergues in Nordfrankreich verlängern wird, wie Reuters berichtet. Als Grund wurde hierbei eine "ruinöse Importflut" nach Europa genannt. Wie das Unternehmen mitteilte, wird die Produktion von Juni bis September vollständig eingestellt, wodurch 1.200 Arbeitsplätze in Deutschland und Frankreich gefährdet seien. Das Werk arbeite seit Januar nur mit halber Kapazität, teilte das …Den vollständigen Artikel lesen
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