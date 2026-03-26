Köln (ots) -Ralf Schmitz bittet zum Schätzen: Am 27. April 2026 um 20:15 Uhr startet bei RTL "Die Weisheit der Vielen - Die Show des skurrilen Wissens". In dieser neuen Gameshow tritt jeweils ein Einzelner gegen das 200-köpfige Studiopublikum an. Gefragt sind Bauchgefühl, Mut zur Entscheidung und schnelle Reaktionen, begleitet von Spielspannung, Humor, viel Raum für spontane Improvisation und jeder Menge Überraschungen. Die weiteren Shows zeigt RTL am 4. Mai und 11. Mai, jeweils um 20:15 Uhr. Alle Folgen sind eine Woche vorab auf RTL+ verfügbar.Hier spielt Ralf Schmitz seine größte Stärke aus: Mit Spontaneität, Tempo und ausgeprägter Improvisationslust prägt er den unverwechselbaren Ton der Show. Gesucht werden Antworten auf ebenso kuriose wie alltagsnahe Fragen - etwa: "Wie viele Klopapierrollen verbrauchen wir jährlich pro Kopf?", "Wie viele Minuten tragen die Deutschen durchschnittlich eine Jogginghose am Tag?" oder "Wie viel Prozent der Deutschen neigen beim Küssen ihren Kopf nach rechts?"Schafft es ein Einzelkandidat, auch nur einmal näher an der Lösung zu liegen als die meisten der 200 im Publikum, gewinnt er 10.000 Euro. Dafür hat jeder Kandidat maximal vier Chancen. Gelingt es keinem, die Gruppe zu schlagen, wächst der Jackpot der Vielen - und dieser wird im großen Finale noch einmal entscheidend. Dann wechselt der beste Schätzer aus dem Publikum die Seiten und tritt selbst als Einzelner gegen die Masse an. Genau das macht "Die Weisheit der Vielen - Die Show des skurrilen Wissens" zu mehr als einer klassischen Gameshow.Ralf Schmitz zu seiner neuen RTL Show: "'Die Weisheit der Vielen - Die Show des skurrilen Wissens' ist die perfekte Show für alle Schätz-Kekse. Denn meine Kandidaten müssen nur besser schätzen als die Vielen. Und das macht diese Show zum spannendsten Besser-Schätz-Quiz aller Zeiten. Also angucken - das würde ich sehr zu schätzen wissen!"Die neue RTL-Gameshow verbindet Spiel, Spannung und Comedy auf besondere Weise und stellt dabei immer wieder die zentrale Frage: Ist "Die Weisheit der Vielen" wirklich stärker als die des Einzelnen?Produziert wird "Die Weisheit der Vielen - Die Show des skurrilen Wissens" von BBC Studios im Auftrag von RTL Deutschland.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Leyla Karsak | Senior Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221-456-74233 | leyla.karsak@rtl.deKatrin Bechtoldt | Senior Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221-456-74404 | katrin.bechtoldt@rtl.deJosefina Lohmann | Bildredakteurin | T: +49 221 456-74283 | Josefina.Lohmann@rtl.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/6244241