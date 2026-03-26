Aufgrund eines redaktionellen Versehens in der Bekanntmachung der Einladung wurde im Überblick über die Tagesordnung unter "1." der Text nicht vollständig dargestellt.

Der berichtigte Tagesordnungspunkt 1 muss wie folgt lauten:

"1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Zusammengefassten Lageberichts für die Vossloh Aktiengesellschaft und den Konzern zum 31. Dezember 2025 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025"

Im Übrigen bleibt die am 25. März 2026 im Bundesanzeiger veröffentlichte Fassung unverändert. Von einer erneuten Wiedergabe wird daher abgesehen.

Werdohl, im März 2026

Vossloh Aktiengesellschaft

Der Vorstand