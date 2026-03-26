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Göttingen, 26. März 2026
Sartorius AG - Beschlüsse der Hauptversammlung
Der Life-Science-Konzern Sartorius hat heute seine Hauptversammlung abgehalten. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten allen Vorschlägen von Aufsichtsrat und Vorstand mit großer Mehrheit zu, einschließlich des Dividendenvorschlags in Höhe von 0,74 Euro je Vorzugsaktie und 0,73 Euro je Stammaktie. Die Ausschüttungssumme liegt bei 50,8 Millionen Euro, die Auszahlung der Dividende erfolgt am 31. März 2026.
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Nächste Termine
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23. Juli 2026 | Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse
22. Oktober 2026 | Veröffentlichung der Neunmonatsergebnisse
Sartorius in Kürze Sartorius ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharma-unternehmen sowie akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions unterstützt Kunden mit einem breiten, auf Einweg-Lösungen fokussierten Produktportfolio bei der sichereren, schnelleren und nachhaltigeren Herstellung von Biotech-Medikamenten, Impfstoffen sowie Zell- und Gentherapeutika. Mit rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten weltweit hat das Göttinger Unternehmen eine starke globale Präsenz. Sartorius ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,5Milliarden Euro. Mehr als 14.000 Mitarbeitende sind für Kunden weltweit tätig.
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Kontakt
Verena Sattel
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+49 551 308 9261
verena.sattel@sartorius.com
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Datei: Sartorius AG - Beschlüsse der Hauptversammlung | Medieninformation
26.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SARTORIUS AG
|Otto-Brenner-Straße 20
|37079 Göttingen
|Deutschland
|Telefon:
|+49.(0)551-308.0
|Fax:
|+49.(0)551-308.3289
|E-Mail:
|info@sartorius.com
|Internet:
|www.sartorius.com
|ISIN:
|DE0007165631, DE0007165607
|WKN:
|716563, 716560
|Indizes:
|MDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2298132
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