Vattenfall InCharge hat in Deutschland die Preise an seinen Schnellladesäulen gesenkt. Seit dem 23. März zahlen Elektroautofahrer abhängig vom Standort nur noch 0,44 Euro oder 0,49 Euro für die Kilowattstunde. Die Preise gelten sowohl für Nutzer einer InCharge-Ladekarte oder -App als auch für das Ad-hoc-Laden. In den vergangenen Wochen haben mehrere Ladesäulenbetreiber ihre Preise gesenkt, teils nur beim Ad-hoc-Laden, teils über die gesamte Tarifstruktur. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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