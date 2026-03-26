NIESTETAL (dpa-AFX) - Der Wechselrichterhersteller SMA Solar wird angesichts eines Verlusts in dreistelliger Millionenhöhe seinen Aktionären für das vergangene Jahr abermals keine Dividende zahlen. Bereits 2024 waren die Investoren leer ausgegangen. Zuletzt hatte das im SDax notierte Unternehmen für 2023 eine Dividende ausgeschüttet, damals wurden 50 Cent je Aktie gezahlt. Die bereits Anfang März vorgelegten Eckdaten für 2025 bestätigte das Unternehmen am Donnerstag zur Vorlage seines Geschäftsberichts, ebenso seinen Ausblick für 2026.

Nach einer trägen Eröffnung legten die Aktien im Handelsverlauf zu. Im späten Geschäft notierten sie mit plus 5,4 Prozent auf 43 Euro an der Spitze des SDax . Damit bauten sie ihren Kursgewinn im bisherigen Jahresverlauf auf rund 26 Prozent aus. Seit Beginn des Nahost-Krieges verbuchten sie ein Plus von rund 31 Prozent und gehören damit zu den wenigen Profiteuren des Konflikts./tav/edh/jha/