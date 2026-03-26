Der deutsche Wechselrichterhersteller SMA Solar ist am Donnerstag der größte Gewinner im TecDAX. Aktuell steigt die SMA-Aktie um +7,3% und steht bei knapp 43,20 €. Damit beträgt der Gesamtanstieg im März rund +49%. Lohnt sich hier noch ein Einstieg? Hohe Aufwendungen belasten Die vorläufigen Geschäftszahlen wurden am 26. März bestätigt. Somit kamen sie nicht überraschend. Auffallend schwach fiel die Ertragslage des Konzerns aus. Das operative EBIT ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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