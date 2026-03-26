DJ Sartorius verlängert Vertrag von Vorstandsmitglied René Fáber
DOW JONES--Der Aufsichtsrat des Labor- und Pharmaausrüsters Sartorius hat beschlossen, den Vertrag von Vorstandsmitglied René Fáber um fünf Jahre bis zum 31. Dezember 2031 zu verlängern. Der 50-Jährige war im Januar 2019 in den Vorstand berufen worden. Dort ist er für die Sparte Bioprocess Solutions verantwortlich.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/brb/cln
(END) Dow Jones Newswires
March 26, 2026 11:37 ET (15:37 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
