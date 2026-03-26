STMicroelectronics zählt zu den weltweit wichtigsten Unternehmen in der Halbleiterindustrie. Halbleiter sind winzige Komponenten, die nahezu alle unsere elektronischen Geräte antreiben - vom Smartphone bis zum Computer oder Auto. ST deckt den gesamten Prozess von der Entwicklung und Fertigung bis hin zum Kundendienst eigenständig ab. So garantiert das Unternehmen hohe Qualität und Zuverlässigkeit aus einer Quelle. Durch seine breite Palette an Produkten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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