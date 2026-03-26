STMicroelectronics zählt zu den weltweit wichtigsten Unternehmen in der Halbleiterindustrie. Halbleiter sind winzige Komponenten, die nahezu alle unsere elektronischen Geräte antreiben - vom Smartphone bis zum Computer oder Auto. ST deckt den gesamten Prozess von der Entwicklung und Fertigung bis hin zum Kundendienst eigenständig ab. So garantiert das Unternehmen hohe Qualität und Zuverlässigkeit aus einer Quelle. Durch seine breite Palette an Produkten ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.