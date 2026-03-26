Vancouver, Kanada - 26. März 2026 / IRW-Press / Redwood AI Corp. (CSE: AIRX) (FWB: Y0N, WKN: A422EZ) (das "Unternehmen") freut sich, den Termin für den Start eines von Mitacs Accelerate geförderten Forschungsprojekts mit der University of British Columbia (UBC) bekannt zu geben, das in Zusammenarbeit mit dem Quantum Algorithms Institute (QAI) durchgeführt wird. Redwood AI und das QAI nehmen als gleichberechtigte Partnerorganisationen an diesem Projekt teil, das voraussichtlich im April 2026 startet.

Dieses Forschungsprojekt ist ein wichtiger Schritt im Rahmen von Redwoods konsequenten Bemühungen, Zukunftstechnologien für reale chemische Anwendungen zu erschließen. Ziel des Projekts ist es, durch die Verbindung von künstlicher Intelligenz mit Methoden des Quantencomputing raschere und effizientere Ansätze für die chemische Synthese zu erarbeiten, was langfristig eine Verkürzung der Forschungsdauer und eine Senkung der Kosten für Anwendungen in der Arzneimittelentwicklung und in der Verteidigungsbranche ermöglicht.

Im Zuge dieses Forschungsprojekts wird Redwood eng mit dem QAI und der UBC zusammenarbeiten, um Verfahren des Quantencomputing in die Workflows der KI-gestützten chemischen Synthese zu integrieren. Im Rahmen des Projekts erhält Redwood Zugang zu modernster Quanteninfrastruktur, unter anderem auch zu Hardware-Plattformen, die von der Quantencomputing-Firma D-Wave Quantum Inc., die an der Börse Nasdaq notiert, entwickelt wurden und über die Technologiepartnerschaften sowie das technische Support-Netzwerk von QAI bereitgestellt werden.

Die Forschungsarbeiten werden sich auf zwei für die chemische Entwicklung äußerst wichtige Anwendungen konzentrieren. Mit der ersten soll untersucht werden, wie KI-Modelle chemische Informationen mit Hilfe des Quantencomputing besser darstellen und erlernen können. Ziel ist hier, treffsicherere Vorhersagen und Erkenntnisse über vielfältige molekulare Räume hinweg zu ermöglichen. Die zweite beschäftigt sich vor allem mit der Planung von Synthesewegen. Hier könnten quantenunterstützte Optimierungsmethoden dazu beitragen, solche Wege effizienter und kostengünstiger zu gestalten. Zusammen zeigen diese Herausforderungen die alltäglichen Engpässe für Chemiker und Forscher in vielen Bereichen auf, in denen verbesserte Prognosen und Planungen die Entwicklungsgeschwindigkeit, die Kosten und die Erfolgsraten direkt beeinflussen können. Dies gilt insbesondere für Bereiche wie die pharmazeutische Entwicklung und das Verteidigungswesen, in denen häufig eine rasche Skalierung verlangt wird. Durch die Einbindung von quantenbasierten Ansätzen in die moderne KI zielt das Projekt darauf ab, die praktischen Grenzen herkömmlicher Rechenwerkzeuge zu überwinden und die Entwicklung skalierbarer, zuverlässiger und interpretierbarer Lösungen zu unterstützen.

Das Projekt wird durch das Programm "Mitacs Accelerate" unterstützt und beinhaltet eine Postdoktorandenstelle an der University of British Columbia. Der Mitacs-Postdoktorand wird mit den Teams von Redwood und dem QAI eng zusammenarbeiten, um gemeinsam quantengestützte Optimierungsstrategien zu erarbeiten. Das Forschungsprojekt unterstützt im weiteren Sinne auch nationale Ziele im Bereich der Quanteninnovation, der Talentförderung und der modernen Fertigung.

"Das Quantencomputing birgt das Potenzial, unsere bisherigen Ansätze bei der Lösung der schwierigsten Probleme in der Chemie grundlegend zu verändern. Zwar wurden bei der computerbasierten Unterstützung der Chemie, einschließlich des Einsatzes künstlicher Intelligenz, bereits erhebliche Fortschritte erzielt, doch sind die vorhandenen Tools und Technologien nicht in der Lage, viele der noch bestehenden Probleme effizient zu lösen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem QAI und darauf, uns bei der Bereitstellung von quantenbasierten KI-Tools für Chemiker und Arzneimittelentwickler eine Führungsrolle einzunehmen", so Louis Dron, CEO von Redwood AI.

Über das Quantum Algorithms Institute

Das Quantum Algorithms Institute ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in British Columbia, die sich über die Zusammenarbeit mit Regierungen, Wissenschaft und Industrie für die Weiterentwicklung des Quantencomputing einsetzt. Das Institut sieht es als seine Aufgabe, wirtschaftliches Wachstum auf regionaler Ebene zu fördern. Dies wird durch den Ausbau der Quantenkompetenz, den Aufbau einer qualifizierten und quantenkundigen Belegschaft sowie die Unterstützung von Organisationen beim effizienten Einsatz von Quantentechnologien bewerkstelligt. Seit seiner Gründung im Jahr 2020, und mit dem Rückhalt des gut entwickelten Ökosystems der Quanteninnovation in British Columbia, bemüht sich das QAI um den Aufbau einer dynamischen und inklusiven Quantenbranche, die auf die Schaffung von Arbeitsplätzen und auf reale Erfolge abzielt.[i]

Über Redwood AI Corp.

Redwood AI nutzt fortschrittliche künstliche Intelligenz, um Forschung und Entwicklung in der Chemie zu beschleunigen, mit dem Ziel, die Wirkstoffentdeckung und -entwicklung zu unterstützen sowie Lösungen für Verteidigung und Sicherheit voranzubringen. Das Unternehmen kombiniert Fachkenntnisse in den Bereichen Chemie, KI und Fertigung, um die Synthese und Skalierung von Arzneimitteln zu optimieren. Die Plattform von Redwood AI wurde konzipiert, um eine schnellere und effizientere Entwicklung neuer Therapien und chemiegesteuerter Anwendungen zu ermöglichen.

IM NAMEN VON REDWOOD AI CORP.

"Louis Dron"

Chief Executive Officer

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Louis Dron

Chief Executive Officer

Tel: +1 888 530 8488

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