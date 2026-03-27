VOLATUS AEROSPACE

Der globale Drohnenmarkt steht vor einem strukturellen Wachstumsschub. Laut Branchenprognosen gewinnen unbemannte Systeme nicht nur im militärischen Bereich an Bedeutung, sondern auch in Infrastruktur, Energie und Katastrophenschutz. Besonders die zunehmende Nutzung autonomer Technologien sowie der Bedarf an effizienter Überwachung kritischer Anlagen treiben die Nachfrage. Parallel entsteht ein neuer Milliardenmarkt rund um Drohnenabwehr, der bis 2030 auf über 20 Mrd. USD anwachsen könnte. Unternehmen, die Hardware, Software und operative Dienstleistungen kombinieren, positionieren sich dabei als zentrale Akteure einer neuen Luftfahrtindustrie.Den vollständigen Artikel lesen ...
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