Die weltweite Finanzarchitektur steckt in einer Phase tiefgreifender Veränderungen. Während Aktienmärkte dank KI scheinbar resilient sind, zeigen sich im Kreditwesen und den Staatshaushalten alarmierende Schieflagen. Die weltweite Verschuldung hat die Marke von 340 Bio. USD erreicht, was etwa dem Drei- bis Vierfachen der Welt-Wirtschaftsleistung entspricht. In dieser Gemengelage stellt Gold seine Rolle als Wertspeicher unter Beweis: Daten des World Gold Council (WGC) verdeutlichen, dass die Nachfrage im vergangenen Jahr erstmals die Marke von 5.000 t überschritt. Auch nach temporären Ausverkäufen bleibt das Edelmetall extrem gefragt, wobei Notenbanken aus China, Indien oder Polen als Käufer auftreten. Prognosen renommierter Geldinstitute sehen den Goldpreis mittelfristig wieder jenseits der Marke von 6.000 USD. Während Warnsignale vom Private-Credit-Markt Investoren in etablierte Produzenten wie Newmont flüchten lassen, rücken auch Werte aus der zweiten Reihe in den Fokus. Für risikobewusste Anleger bietet Desert Gold einen attraktiven Hebel.Den vollständigen Artikel lesen ...
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