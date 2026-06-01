Auch wenn der Iran-Konflikt nach wie vor nicht gelöst ist und die Friedensverhandlungen seit Anfang April andauern, konnte der deutsche Leitindex bereits die psychologische Marke von 25.000 Punkten überwinden. Viel dominanter waren aber die Kurszuwächse der Technologiebörse NASDAQ. Diese stieg von Allzeithoch zu Allzeithoch und in der abgelaufenen Woche wurde erstmalig die 30.000 Punktemarke überwunden. Der Nahost-Konflikt scheint keine Rolle mehr an den Börsen zu spielen und auch der Ölpreis ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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