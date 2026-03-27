© Foto: Mark Lennihan/AP/dpaVom Börsenspielpatz zum Finanz-Ökosystem: Robinhood hat 314 Mrd. Dollar Kundenvermögen angehäuft - und will jetzt Bank, Broker und Vermögensberater in einem sein. Kann das klappen?Das sind Zahlen, die Anleger aufhorchen lassen: 314 Milliarden US-Dollar Kundenvermögen, 27 Millionen aktive Nutzer, ein Aktienkurs der sich vom 52-Wochen-Tief bei knapp 30 US-Dollar zwischenzeitlich auf über 150 Dollar katapultiert hat - und jetzt eine Neubewertung durch das Investmenthaus Jefferies, das Robinhood erstmals mit Kaufempfehlung und einem Kursziel von 88 US-Dollar startet. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 21 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von etwa 72 US-Dollar. Die These dahinter …Den vollständigen Artikel lesen
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