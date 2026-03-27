Der DAX hat am Donnerstag wegen der ungewissen Lag im Iran-Krieg erneut Federn lassen müssen. Zum Handelsschluss stand ein Minus von 1,5 Prozent auf 22.613 Punkte zu Buche. Der Start in den Freitag sieht allerdings bereits wieder freundlicher aus. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,9 Prozent tiefer auf 22.760 Punkte. Grund dafür sind gute Nachrichten aus den USA. Vor dem Wochenende bleibt der Iran-Krieg das dominierende Thema an den Märkten. US-Präsident Donald Trump hatte am Vorabend erklärt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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