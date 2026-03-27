In der Nacht zum Freitag hat der Biopharma-Konzern Novo Nordisk einen weiteren wichtigen Meilenstein errungen. Nach Verzögerungen konnte das Unternehmen die US-Zulassung für das Insulin-Präparat Awiqli verbuchen. Dennoch steht die Aktie im frühen Handel bereits weiter unter Druck und rutscht gut zwei Prozent ab.Hintergrund: Die Aktie von Novo Nordisk wird am heutigen Freitag Ex-Dividende gehandelt. Die Dänen haben gestern ihre Hauptversammlung abgehalten und das anwesende Grundkapital die Ausschüttungspläne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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