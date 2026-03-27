EQS-News: Pyrum Innovations AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

Pyrum Innovations AG veröffentlicht vorläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr 2025



27.03.2026 / 07:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pyrum Innovations AG veröffentlicht vorläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr 2025 Umsatz mit 4.103 T€ gegenüber Vorjahr verdoppelt (2024: 2.022 T€)

Gesamtleistung geht erwartungsgemäß auf 10.615 T€ zurück (2024: 11.715 T€)

Vorläufiges Konzernjahresergebnis in Höhe von -10.530 T€ (2024: -10.135 T€) Dillingen / Saar, 27. März 2026 - Die Pyrum Innovations AG ("Pyrum", das "Unternehmen", ISIN: DE000A2G8ZX8) hat heute ihr Trading Update für das vierte Quartal 2025 und die vorläufigen Zahlen für das Gesamtjahr 2025 veröffentlicht. Die Umsatzerlöse stiegen im Geschäftsjahr 2025 auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen auf 4.103 T€ und konnten sich gegenüber dem Vorjahr verdoppeln (2024: 2.022 T€). Darin enthalten sind Erlöse aus Consultingdienstleistungen in Höhe von 2.000 T€. Aufgrund der im vierten Quartal ausgebliebenen Umsätze aus ThermoTireBlack (TTB) konnte die Gesamtjahresprognose von zuletzt 4.500 T€ bis 6.000 T€ nicht erreicht werden. Die aktivierten Eigenleistungen beliefen sich auf 6.158 T€ (2024: 8.994 T€). Der Rückgang resultiert aus den größtenteils abgeschlossenen Inbetriebnahmearbeiten bei einem Großteil der Anlagenteile der Werkserweiterung in Dillingen. Die Gesamtleistung hat sich im Vergleich zum Vorjahr auf 10.615 T€ (2024: 11.715 T€) reduziert und lag damit erwartungsgemäß im unteren Bereich der prognostizierten Spanne von 10 Mio. € bis 15 Mio. €. Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum durch Investitionszuschüsse in Höhe von 2.422 T€ (2024: 760 T€) für die Schaffung von Arbeitsplätzen in Dillingen auf 2.979 T€ (2024: 1.221 T€) mehr als verdoppelt. Das vorläufige Konzernjahresergebnis lag bei -10.530 T€ (2024: -10.135 T€). Die verfügbare Liquidität erhöhte sich im Wesentlichen aufgrund der im Dezember 2025 durchgeführten Bezugsrechtskapitalerhöhung in Höhe von rund 13 Mio. € zum 31. Dezember 2025 auf 17.005 T€ (31. Dezember 2024: 11.740 T€). Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: "Mit der Gründung der Projektgesellschaften SUAS reTIRE s.r.o. in Tschechien und UniPyrum in Deutschland sind wir in die nächste Projektphase eingetreten und setzen damit einen weiteren wichtigen Schritt zur Erweiterung unserer Produktionskapazitäten in den kommenden Jahren. Ein besonderes Ereignis war zudem die ISCC-EU-Zertifizierung unseres ThermoTireOil (TTO), die den Einsatz unseres Öls als Biokraftstoff ermöglicht und uns den Zugang zu einem neuen Marktsegment eröffnet. Unser Fokus liegt derzeit vor allem auf der Mahl- und Pelletieranlage. Wir arbeiten eng mit dem Hersteller an den identifizierten Lösungsmethoden, um einen erfolgreichen Übergang in den Regelbetrieb zu realisieren." Das Trading Update Q4 2025 der Pyrum Innovations AG steht auf der Website der Gesellschaft unter https://www.pyrum.net/investoren/finanzpublikationen/ zur Verfügung. Die Veröffentlichung der finalen Zahlen und des Geschäftsberichts 2025 ist für den 8. Mai 2026 vorgesehen. Über die Pyrum Innovations AG Die Pyrum Innovations AG hat den Recyclingmarkt für Altreifen revolutioniert. Seit 2008 entwickelt das Unternehmen eine innovative Thermolyse-Technologie, die es ermöglicht, Altreifen und Kunststoffen nahezu emissionsfrei zu recyceln. Durch den Prozess können hochwertige Produkte wie TTO (ThermoTireOil) und TTB (ThermoTireBlack) zurückgewonnen werden, die durch renommierte Partner wie BASF, Continental und Schwalbe zur Herstellung neuer Produkte verwendet werden. Damit schließt das Unternehmen den Wertstoffkreislauf und verfolgt ein zu 100 % nachhaltiges Geschäftsmodell. Seit 2020 ist die erste eigens gebaute Anlage am Stammsitz in Dillingen/Saar im Dauerbetrieb, die im Rahmen der Standorterweiterung 2024 um zwei weitere Anlagen komplettiert wurde. Dank angesehener Zertifikate wie REACH und ISCC Plus gelten die Produkte als qualitativ hochwertig und nachhaltig. www.pyrum.net Kontakt IR.on AG

Frederic Hilke

Tel: +49 221 9140 970

E-Mail: pyrum@ir-on.com

Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net



27.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News