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Pyrum erhält Lieferfreigabe von Reifenhersteller Continental für ThermoTireBlack aus neuer Mahl- und Pelletieranlage



20.05.2026 / 08:00 CET/CEST

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Pyrum erhält Lieferfreigabe von Reifenhersteller Continental für ThermoTireBlack aus neuer Mahl- und Pelletieranlage Pyrum besteht erfolgreich weiteres Audit

Mahl- und Pelletieranlage in Regelbetrieb überführt

Maximalausbringungsmenge der neuen Mahl- und Pelletieranlage soll im dritten Quartal 2026 erreicht werden Dillingen/Saar, 20. Mai 2026 - Die Pyrum Innovations AG ("Pyrum", das "Unternehmen", ISIN: DE000A2G8ZX8) hat vom Reifenhersteller Continental die uneingeschränkte Lieferfreigabe für ihr ThermoTireBlack (TTB; rCB) aus der neuen Mahl- und Pelletieranlage am Stammwerk in Dillingen/Saar erhalten. Damit hat Continental nun alle Anlagen aus der Werkserweiterung am Pyrum-Stammwerk offiziell freigegeben. Bereits im April 2026 wurde die Mahl- und Pelletieranlage mit einer Leistung von 750 kg/h in den regulären Produktionsbetrieb überführt. Im Zuge dessen führte Pyrum eine Kurzzeitfähigkeitsanalyse durch. Bei dieser konnte nachgewiesen werden, dass konstante Prozessbedingungen und eine stabile sowie reproduzierbare Produktqualität des ThermoTireBlack sichergestellt sind. Auf dieser Grundlage hat Continental im Rahmen eines Audits die uneingeschränkte Lieferfreigabe für das ThermoTireBlack (TTB) aus der neuen Mahl- und Pelletieranlage erteilt. Dabei hob der Reifenhersteller insbesondere die sehr guten Ergebnisse der Kurzzeitfähigkeit (Ppk) der neuen Maschine hervor. Das Audit wurde durchgeführt, um das TTB für den Einsatz in der Reifenproduktion bei Continental freizugeben. Nach der bereits im Jahr 2024 erfolgten Freigabe für die Schredderanlage sowie die neuen Thermolysereaktoren TAD2 und TAD3, verfügt Pyrum nun über die uneingeschränkte Lieferfreigabe für das gesamte Werk in Dillingen/Saar. Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: "Die uneingeschränkte Lieferfreigabe von Continental für unsere neue Mahl- und Pelletieranlage ist ein wichtiger Meilenstein für Pyrum. Sie bestätigt nicht nur die konstant hohe Qualität unseres ThermoTireBlack, sondern auch die industrielle Reife unserer gesamten Produktionskette. Wir sind stolz darauf, die hohen Anforderungen der Automobilindustrie zu erfüllen und unsere enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Continental weiter auszubauen. Mit der Freigabe aus der neuen Anlage schaffen wir die Grundlage für weiteres Wachstum und eine deutliche Umsatzsteigerung im laufenden Jahr." Durch weitere Nachbesserungsmaßnahmen soll nach einem Umbau der Mahl- und Pelletieranlage im dritten Quartal 2026 die angestrebte Maximalausbringungsmenge an TTB erreicht werden. Mit der neuen Anlage erweitert Pyrum ihre Produktionskapazitäten für ThermoTireBlack deutlich. Damit schafft das Unternehmen nicht nur die Grundlage für den weiteren Ausbau der Anwendungsbereiche dieses systemkritischen Rohstoffs, sondern stärkt zugleich nachhaltig seine Position als industrieller Rohstoffproduzent und Technologieführer im Bereich der Altreifenpyrolyse. Über die Pyrum Innovations AG Die Pyrum Innovations AG hat den Recyclingmarkt für Altreifen revolutioniert. Seit 2008 entwickelt das Unternehmen eine innovative Thermolyse-Technologie, die es ermöglicht, Altreifen und Kunststoffen nahezu emissionsfrei zu recyceln. Durch den Prozess können hochwertige Produkte wie TTO (ThermoTireOil) und TTB (ThermoTireBlack) zurückgewonnen werden, die durch renommierte Partner wie BASF, Continental und Schwalbe zur Herstellung neuer Produkte verwendet werden. Damit schließt das Unternehmen den Wertstoffkreislauf und verfolgt ein nachhaltiges Geschäftsmodell im Sinne der Klimaziele. Seit 2020 ist die erste eigens gebaute Anlage am Stammsitz in Dillingen/Saar im Dauerbetrieb, die im Rahmen der Standorterweiterung 2024 um zwei weitere Anlagen komplettiert wurde. Dank angesehener Zertifikate wie REACH und ISCC PLUS gelten die Produkte als qualitativ hochwertig und nachhaltig. www.pyrum.net Kontakt IR.on AG

Frederic Hilke

Tel: +49 221 9140 970

E-Mail: pyrum@ir-on.com Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net



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