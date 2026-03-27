Zum Ende der Woche hat sich die Commerzbank-Aktie wieder von der 200-Tage-Linie entfernt. Die Unsicherheit über den Fortgang des Iran-Krieges hat gestern nun auch die US-Börsen erwischt und für sinkende Kurse gesorgt. Deutsche Werte können sich dem nicht entziehen. Derweil gibt es ein interessantes Detail, was das Agieren der UniCredit bei der Commerzbank-Übernahme angeht.Laut Medienberichten erwägen die USA, weitere Truppen in den Nahen Osten zu entsenden. Gleichzeitig verlängerte US-Präsident ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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