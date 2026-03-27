München (ots) -- Freitag, 27. März 2026: "Déjà Vu - Wettlauf gegen die Zeit" (20:15 Uhr)- Samstag, 28. März 2026: "Gran Torino" (20:15 Uhr)- Sonntag, 29. März 2026: "2 Guns" (20:15 Uhr)Das Wochenende bei RTLZWEI bietet eine bunte Mischung an spannenden Spielfilm-Highlights: Zum Start ist am Freitag der Mystery-Thriller "Déjà Vu - Wettlauf gegen die Zeit" zu sehen. Am Samstag folgt mit "Gran Torino" ein packender Action-Klassiker von und mit Clint Eastwood. Den Abschluss macht der Action-Reißer "2 Guns" und verspricht damit einen spannungsgeladenen Abend.Freitag, 27. März 2026Fesselnder Mystery-Thriller mit Schauspieler Denzel Washington: In "Déjà Vu - Wettlauf gegen die Zeit" (20:15 Uhr) spielt Washington den Agenten Doug Carlin, der mit Hilfe einer experimentellen Technologie einen Anschlag verhindern möchte - dabei erhält er Unterstützung von einer Spezialeinheit des FBI. Doch um das Attentat abwenden zu können, muss er in die Vergangenheit reisen. Für alle, die von der Geschichte nicht genug bekommen können, zeigt RTLZWEI direkt im Anschluss einen Sci-Fi-Thriller mit Starbesetzung - Jake Gyllenhaal und Michelle Monaghanspielen die Hauptrollen in "Source Code" (22:45 Uhr). Ein Abend ganz nach dem Motto: Ein Wettlauf gegen die Zeit.Samstag, 28. März 2026Packender Action-Klassiker: Mit "Gran Torino" (20:15 Uhr) zeigt RTLZWEI einen amerikanischen Kinoklassiker von und mit Kult-Schauspieler Clint Eastwood. Der pensionierte Automechaniker und Koreakriegsveteran Walt Kowalski lebt in einer Nachbarschaft, die von sozialen Veränderungen geprägt ist. Der einst rassistische Kowalski wird Mentor eines jungen Einwanderers und es entwickelt sich eine ungewöhnliche Freundschaft. Weiter geht es mit der Abenteuer-Action "Troja" (22:15 Uhr) -ebenfalls prominent besetzt mit Brad Pitt, Diane Kruger sowie Orlando Bloom. Der trojanische Prinz Paris verliebt sich in die spartanische Königin Helena und entführt sie nach Troja - zum Unmut von König Agamemnon, der daraufhin zum Krieg gegen Troja aufruft. Ein heldenhafter Abend rund um das Thema Ehre.Sonntag, 29. März 2026Ein weiterer mitreißender Action-Film: RTLZWEI strahlt zum Abschluss des Wochenendes den Action-Reißer "2 Guns"(20:15 Uhr) aus und damit einen weiteren Spielfilm mit dem zweifachen Oscarpreisträger Denzel Washington - eine weitere Starbesetzung ist der oscarnominierte Mark Wahlberg. Die Undercover-Agenten Bobby und Stig wollen dem Kopf eines Drogenkartells das Handwerk legen. Die Lage spitzt sich zu, als die beiden in einen scheinbar ausweglosen Korruptionsskandal geraten. Mit "The Gentlemen" (22:20 Uhr) schließt eine rasante Action-Komödie an, in der Matthew McConaughey Mickey Pearson spielt, der sich in Großbritannien ein Marihuana-Imperium aufgebaut hat. Nun will Pearson aussteigen und seine Hanf-Plantage verkaufen - doch ihm wird das Leben von verschiedenen Groß- und Kleinkriminellen schwer gemacht.Die RTLZWEI-Spielfilm-Highlights - Freitag, 27. März 2026, bis Sonntag, 29. März, bei RTLZWEI.Weitere Informationen und Bildmaterial im Media Hub: Die Spielfilme bei RTLZWEI - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/die-spielfilme-bei-rtlzwei)Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6244558