© Foto: 1999-2026 Infineon Technologies AG

Infineon steckt gerade in einer der spannendsten Phasen seit Jahren. Der Münchner Halbleiterkonzern hat vom Jahreshoch einiges korrigiert. hält sich aber trotz des breiten Marktgegenwinds noch überraschend stabil. Der 200er SMA hat bisher gehalten, eine technisch wichtige Linie, die über Erholung oder weiteren Absturz entscheidet. Gleichzeitig greifen drei japanische Schwergewichte Infineons Kerngeschäft frontal an, während Auftragsschwäche aus der Autoindustrie auf die Margen drückt. Und doch: J.P. Morgan hat die Aktie hochgestuft, Analysten sehen über 25 Prozent Kurspotenzial, und ein milliardenschwerer Deal scheint sich langsam auszuzahlen. Was ist dran an der Erholung, und wo liegen die echten Risiken? Die Antwort liegt eventuell an einer einzigen Chartmarke.

Japanischer Angriff, schwache Nachfrage, aber Infineon kämpft

Infineon gehört zu den bekanntesten Namen im deutschen Technologiesektor. Zuletzt hat der Münchner Halbleiterhersteller aber gezeigt, dass sein guter Ruf allein nicht vor Kursschwäche schützt. Die Aktie hat in den letzten Wochen einiges nachgegeben, gleichzeitig häufen sich die Nachrichten, mal gut, mal eher schlecht. Wer die Lage richtig einschätzen will, muss genauer hinschauen. Auf der Geschäftsseite gibt es durchaus Grund zur Hoffnung. Eine aktuelle Marktanalyse belegt, dass Infineon seinen Anteil im Mikrocontroller-Segment trotz eines leicht schrumpfenden Gesamtmarkts auf 23,2 Prozent ausgebaut hat. Das ist der größte Zuwachs innerhalb der gesamten Branche. Der Treiber dahinter: die rund 2,5 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme des Automotive-Ethernet-Geschäfts von Marvell Technology, die im vergangenen Jahr abgeschlossen wurde. Die neuen Netzwerklösungen fließen seither in Infineons Mikrocontroller-Familien ein. Mehr als 50 Autobauer nutzen die Technologie bereits, und die gesicherte Auftragspipeline reicht bis 2030. Daneben setzt Infineon auf seine Siliziumkarbid-Sparte, die durch eine Partnerschaft mit dem US-Unternehmen DG Matrix für KI-Rechenzentren weiter an Fahrt gewinnt. J.P. Morgan hat diese Perspektive bereits honoriert und die Aktie von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft, mit einem neuen Kursziel von 48 Euro. Aber, nun rückt auch Konkurrenz aus Fernost näher: Rohm, Toshiba und Mitsubishi Electric sollen Gespräche über einen Zusammenschluss ihrer Leistungshalbleiter-Sparten aufgenommen haben. Ziel ist nichts Geringeres als die weltweite Nummer zwei hinter Infineon. Das würde Skalenvorteile verkleinern, die der DAX-Konzern bisher fast allein für sich hatte.

Charttechnik

Die Kursentwicklung spiegelt die Unsicherheit und die Zerrissenheit der Anleger am Markt wider. Von dem letzten 52-Wochen-Hoch bei etwas über 48 Euro ist der Titel inzwischen gut 20 Prozent entfernt. Der 50er SMA bei 42,04 Euro wurde bereits unterschritten - das ist ein klares charttechnisches Warnsignal! Auf der anderen Seite hat der 200er SMA bei 36,99 Euro bisher gehalten, was zumindest als Stabilisierungssignal gewertet werden kann. Solange die Aktie unterhalb des 50er SMA notiert, bleibt das Chartbild angeschlagen und erst ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke würde das Bild aufhellen und den Weg in Richtung alter Hochs freimachen. Gelingt das nicht und der 200er SMA bricht weg, droht weiterer Abgabedruck. Die Aktie befindet sich aktuell an genau dieser Weggabelung.

Was tun?

Die fundamentale Lage ist, einfach gesagt, gemischt. Strategisch ist Infineon gut aufgestellt, die Marktführerschaft bei Mikrocontrollern ist nicht zu bestreiten, und die SiC-Technologie hat Zukunft. Die letzten Quartalszahlen zeigten leichtes Wachstum beim Umsatz. Doch operativ bleibt der Druck dennoch hoch, die schwache Nachfrage aus der Autoindustrie ist wahrscheinlich kein kurzfristiges Problem, und der japanische Fusionsplan ist ebenfalls eine ernsthafte Bedrohung. Charttechnisch steckt die Aktie in einer Entscheidungszone: Der 200er SMA bei knapp 37 Euro muss halten, dass keine weitere Verkaufswelle losgeht. Der 50er SMA muss für einen Angriff aufs alte Hoch zuerst zurückerobert werden. Der nächste wichtige Termin ist der 6. Mai, wenn Infineon neue Quartalszahlen vorlegt. Wer neu einsteigen will, wartet besser auf ein klareres Signal aus der Charttechnik. Bestehende Positionen können aber durchaus mit klar definiertem Stopp gehalten werden. Es gibt aktuell kein Kaufsignal, aber auch kein Grund zur Panik. Behalten Sie daher die beiden Marken im Auge.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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