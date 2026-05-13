Der DAX hat am Mittwoch einen Teil seiner kräftigen Verluste vom Vortag wettgemacht. Neben vielen Quartalszahlen richtete sich der Blick der Anleger auf den China-Besuch von US-Präsident Donald Trump. An den Märkten wächst die Hoffnung, dass Peking bei den festgefahrenen Gesprächen zwischen den USA und dem Iran vermitteln könnte.Am Nachmittag sorgten allerdings enttäuschend aufgenommene Inflationsdaten aus den USA für etwas Zurückhaltung bei den Investoren. Zunächst hatte der deutsche Leitindex ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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