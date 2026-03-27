Ein massiver Ergebnissprung, kräftiges Wachstum im Neugeschäft und Rückenwind in wichtigen Sparten: Eigentlich liefert dieser Allianz-Konkurrent heute ein Zahlenwerk, das sich sehen lassen kann. Doch an der Börse zählt am Ende mehr als nur ein deutlicher Gewinnanstieg - und genau das bekommen Anleger am Freitag schmerzhaft zu spüren.Die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe hat 2025 operativ ein starkes Comeback hingelegt. Das Konzernergebnis sprang von 35 auf 121 Millionen Euro. Dennoch kommt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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