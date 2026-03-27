Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat in den USA einen wichtigen regulatorischen Meilenstein erreicht. Die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA hat das Diabetesmedikament Awiqli (Insulin Icodec) zugelassen. Das Präparat ist das weltweit erste Basalinsulin, das nur einmal pro Woche verabreicht werden muss. Damit könnte sich die Behandlung von Typ-2-Diabetes für viele Patienten deutlich vereinfachen. Bislang müssen die meisten Basalinsuline ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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