Es ist einer der heißesten Börsengänge im Biotech-Sektor dieses Jahr. Kailera Therapeutics feiert heute sein Börsendepüt an der Nasdaq. Das Biotech-Unternehmen will mit seinen Wirkstoffen den Adipositas-Markt aufmischen und das Duopol von Eli Lilly und Novo Nordisk brechen. Kann das gelingen und ist Kailera ein Investment wert? Was macht Kailera? Kailera konzentriert sich ausschließlich auf die Entwicklung von Therapien gegen Fettleibigkeit und verwandte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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