Der jüngste Aufwärtstrend der Novo Nordisk-Aktie ging Mitte Mai zu Ende. Der Kurs des dänischen Pharmakonzerns schaffte es nicht mehr über die Hürde von 300 DKK. Und nun droht nach Einschätzung eines Analysehauses ein sattes Downside. Was ist da los und wie sollten Anlegern darauf reagieren? Ein sehr pessimistisches Analysehaus Das US-Analysehaus Bernstein Research erhöhte in seiner jüngsten Studie zwar das Kursziel der Novo Nordisk-Aktie von 175 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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