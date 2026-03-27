Vaduz (www.fondscheck.de) - Die LLB-Gruppe sichert sich den europäischen Gesamtsieg, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Bei den LSEG Lipper Fund Awards 2026 überzeugte sie in der Kategorie "Small Company" über alle drei Hauptanlageklassen hinweg - Aktien, Anleihen und Mischfonds. Darüber hinaus konnte die Gruppe auch auf nationaler Ebene weitere Auszeichnungen gewinnen. Den Titel "Best Group Overall" erhielt die LLB-Gruppe damit bereits zum fünften Mal, davon nun zum zweiten Mal auf europäischer Ebene. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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