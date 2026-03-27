Dem Dax steht einmal mehr ein schwieriges Wochenfinale ins Haus. Das bestimmende Thema ist und bleibt der tobende Iran-Konflikt. Die Sorge, dass sich die Lage im Nahen und Mittleren Osten über das Wochenende weiter zuspitzen könnte, dominiert das Handelsgeschehen im heutigen Freitagshandel.Die Ölpreise legten gestern wieder kräftig zu und halten das hohe Niveau auch zur Stunde. So notiert unter anderem Brent Öl komfortabel dreistellig. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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