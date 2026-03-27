Wenn es um Industriegase-Hersteller geht, fallen in der Regel zuerst die Namen Linde, Air Liquide und Air Products. Das Trio kontrolliert etwa drei Viertel des Weltmarktes. Dahinter gibt es allerdings kleinere spannende Player, die sich in lukrativen Nischen positioniert haben. Die italienische SOL gehört dazu. Der AKTIONÄR-Tipp konnte im vergangenen Jahr seinen profitablen Wachstumskurs fortsetzen.Im Vergleich zu 2024 steigerte SOL die Nettoerlöse um gut ein Zehntel auf 1,78 Milliarden Euro. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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