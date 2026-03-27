CTS Eventim (CTS) hat im vierten Quartal 2025 ein starkes Ergebnis vorgelegt. Der Umsatz wuchs um 19 % im Vergleich zum Vorjahr und übertraf die Konsensschätzungen um deutliche 12 %. Das bereinigte EBITDA stieg um 12,2 % im Jahresvergleich und lag damit 5 % über den Erwartungen, obwohl die Marge aufgrund von Einmaleffekten leicht zurückging, um -1,7 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. Sowohl das Live-Entertainment- als auch das Ticketing-Geschäft profitierten von der hohen Nachfrage nach Live-Erlebnissen und Sportveranstaltungen, während die internationale Expansion ebenfalls unterstützend wirkte. Nach einem starken vierten Quartal überschritt der Umsatz für das Geschäftsjahr 2025 erstmals die Marke von 3 Milliarden EUR (+9,6 % im Jahresvergleich), und das bereinigte EBITDA wuchs um 7,7 %. Das Management erwartet, dass der positive Trend anhält, und gibt eine Prognose für einen Anstieg der Gesamterlöse und des bereinigten EBITDA im Geschäftsjahr 2026 ab. Die Marktposition von CTS, die erfolgreiche internationale Expansion, die skalierbare digitale Technologieplattform und die hohe Qualität des Geschäfts versetzen das Unternehmen in eine gute Lage. Wir halten unsere Schätzungen weitgehend aufrecht und bekräftigen unser BUY-Rating für die Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 100,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/cts-eventim-ag-co-kgaa





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