Die Allianz-Aktie hat im März den Rückwärtsgang eingelegt. Seit Monatsbeginn ist der Kurs der weltgrößten Versicherungsgruppe um fast -10% gesunken. Reagiert die Börse damit auf die Sorge, dass die deutsche Bundesregierung zu einem neuen Wettbewerber der Allianz wird? Und stimmt das überhaupt? Die deutsche Altersvorsorge wird neugestaltet Dass Berlin zu einem direkten Konkurrenten der Allianz wird, stimmt so natürlich nicht. Aber die Reform der Altersvorsorge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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