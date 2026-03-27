Der österreichische IOT-Konzern steht momentan stark unter Druck; die Kontron-Aktie verlor gestern erneut rund -14%. Am Freitag gewinnt sie aktuell +3,4% und steht bei 18,60 €. Sind das jetzt wieder gute Einstiegschancen? Ertrag deutlich gesteigert Das zurückliegende Geschäftsjahr ist geprägt durch eine deutliche Verbesserung der Ertragslage. Das zeichnete sich bereits in den vorherigen Quartalsberichten ab. Das operative EBITDA stieg um 23% auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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