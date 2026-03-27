Novo Nordisk erreicht einen wichtigen regulatorischen Erfolg in den USA. Doch trotz guter Nachrichten reagiert die Aktie schwächer. Novo Nordisk sorgt mit einer bedeutenden FDA-Zulassung für Aufmerksamkeit. Gleichzeitig zeigt aber die Kursentwicklung, dass Investoren differenzieren. Neben neuen Chancen im Diabetesmarkt rücken neue Vertriebskanäle und Wettbewerb stärker in den Fokus. Novo Nordisk: Durchbruch bei Insulin - neue FDA-Zulassung! Novo ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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