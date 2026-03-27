Ein tiefer Fall am deutschen Aktienmarkt: Der Ticketvermarkter CTS Eventim erlebt am Freitag einen beispiellosen Ausverkauf. Mit einem Minus von 26,14 % notiert das Papier im späten Handel an der L&S Exchange nur noch bei 49,76 Euro. Damit verliert das Unternehmen allein an diesem Handelstag rund 17,62 Euro an Wert pro Aktie. Der Grund für die heftige Reaktion ist ein Paradoxon: Während das vergangene Jahr operativ glänzend verlief, schürt die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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