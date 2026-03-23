Antin Infrastructure Partners (Paris:ANTIN):
|Aggregated presentation
|Name of issuer
|Identification code of issuer (Legal Entity Identifier)
|Day of transaction
|Identification code of financial instrument
|Aggregated daily volume (in number of shares)
|Daily weighted average price of the purchased shares *
|Market (MIC Code)
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|3/23/2026
|FR0014005AL0
1,526
9.3014
AQEU
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|3/23/2026
|FR0014005AL0
6,276
9.6058
CEUX
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|3/23/2026
|FR0014005AL0
505
9.1928
TQEX
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|3/23/2026
|FR0014005AL0
16,499
9.6808
XPAR
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|3/24/2026
|FR0014005AL0
1,620
9.7880
AQEU
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|3/24/2026
|FR0014005AL0
4,517
9.8327
CEUX
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|3/24/2026
|FR0014005AL0
9,670
9.8375
XPAR
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|3/25/2026
|FR0014005AL0
1,602
10.0349
AQEU
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|3/25/2026
|FR0014005AL0
6,537
10.0268
CEUX
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|3/25/2026
|FR0014005AL0
544
10.0384
TQEX
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|3/25/2026
|FR0014005AL0
11,317
10.0514
XPAR
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|3/26/2026
|FR0014005AL0
1,630
9.8870
AQEU
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|3/26/2026
|FR0014005AL0
6,541
9.9073
CEUX
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|3/26/2026
|FR0014005AL0
546
9.9091
TQEX
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|3/26/2026
|FR0014005AL0
11,283
9.9053
XPAR
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|3/27/2026
|FR0014005AL0
1,668
9.8972
AQEU
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|3/27/2026
|FR0014005AL0
6,683
9.8926
CEUX
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|3/27/2026
|FR0014005AL0
602
9.8800
TQEX
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|3/27/2026
|FR0014005AL0
11,047
9.8966
XPAR
|* Four-digit rounding after the decimal
|TOTAL
100,613
9.8503
