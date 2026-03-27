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Vancouver, British Columbia, 27. März 2026 / IRW-Press / Mustang Energy Corp. (CSE: MEC, OTC: MECPF, FWB: 92T0) ("Mustang" oder das "Unternehmen") und Allied Strategic Resource Corp. ("Allied") geben unter Bezugnahme auf die Pressemitteilungen von Mustang vom 9. Oktober 2025, 27. November 2025 und 20. März 2026 bekannt, dass der zuvor angekündigte Plan of Arrangement (das "Arrangement") zur Ausgliederung von Allied aus Mustang heute abgeschlossen wurde. Darüber hinaus hat Allied von der Canadian Securities Exchange (die "CSE") die bedingte Genehmigung für die Notierung seiner Stammaktien (die "Allied-Aktien") an der CSE erhalten, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Anforderungen der CSE, einschließlich des Eingangs aller erforderlichen Unterlagen.

Das Arrangement

Das Arrangement wurde von den Aktionären (die "Aktionäre") der Stammaktien von Mustang auf einer ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung am 14. November 2025 sowie vom Obersten Gerichtshof von British Columbia in seinem endgültigen Beschluss am 24. November 2025 genehmigt.

Das Arrangement umfasste die Übertragung aller Eigentumsrechte, Ansprüche und Anteile von Mustang an seinem Konzessionsgebiet Ford Lake (das "Konzessionsgebiet Ford Lake") sowie den Konzessionsgebieten Roughrider South und Cigar East (zusammen die "SpinCo-Konzessionsgebiete") im Athabasca-Becken, Saskatchewan, Kanada, an Allied gegen eine Gegenleistung von 6.400.000 Allied-Aktien zu einem angenommenen Preis von 0,05 $ pro Allied-Aktie. Darüber hinaus schloss das Unternehmen eine Kapitalumstrukturierung ab, die die Umbenennung und Neuklassifizierung der Stammaktien von Mustang (die "Mustang-Aktien") sowie die Schaffung einer neuen Klasse von Stammaktien von Mustang (die "neuen Mustang-Aktien") umfasste. Die zum Geschäftsschluss am 26. März 2026 eingetragenen Aktionäre erhielten eine neue Mustang-Aktie und etwa 0,066336253 einer Allied-Aktie im Tausch gegen jede bestehende Mustang-Aktie im Besitz dieses Aktionärs.

Nach Abschluss des Arrangements ist Allied nun ein eigenständiger, nicht börsennotierter "meldepflichtiger Emittent" in British Columbia, Alberta und Ontario. Allied hält nun alle Rechte, Ansprüche und Anteile an den SpinCo-Konzessionsgebieten.

Weitere Einzelheiten zum Arrangement finden Sie im Informationsrundschreiben des Managements von Mustang, das am 24. Oktober 2025 im Profil von Mustang auf SEDAR+ eingereicht wurde, sowie in den Pressemitteilungen von Mustang vom 9. Oktober 2025, 27. November 2025 und 20. März 2026.

Notierung der Allied-Aktien an der CSE

Allied hat von der CSE eine bedingte Genehmigung für die Notierung der Allied-Aktien an der CSE erhalten, vorbehaltlich der üblichen Anforderungen der CSE, einschließlich des Eingangs aller erforderlichen Unterlagen. Nach der Notierung an der CSE wird erwartet, dass die Allied-Aktien unter dem Tickersymbol "ASR" gehandelt werden. Allied wird weitere Informationen bekannt geben, sobald das Unternehmen die endgültige Genehmigung der CSE für die Notierung der Allied-Aktien erhalten hat. Die Informationen werden den voraussichtlichen Termin für den Handelsbeginn der Allied-Aktien an der CSE enthalten.

Über Mustang Energy Corp.

Mustang Energy Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung von vielversprechenden Uran- und kritischen Mineralprojekten konzentriert. Mit einem strategischen Portfolio an Konzessionsgebieten im Athabasca-Becken in Saskatchewan und aufstrebenden Projekten in Neufundland und Labrador ist Mustang gut positioniert, um von der wachsenden globalen Nachfrage nach Kernbrennstoffen und essenziellen Mineralien zu profitieren, die für die Energiewende von entscheidender Bedeutung sind.

Über Allied Strategic Resource Corp.

Allied ist ein Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen. Sein Hauptkonzessionsgebiet ist ein Uranprojekt, das aus drei (3) Mineral-Claims mit einer Gesamtfläche von ca. 7.430,70 Hektar besteht und sich in Nord-Zentralsaskatchewan am südlichen Rand des Athabasca-Beckens befindet. Das Unternehmen plant, die Erschließung des Konzessionsgebiets Ford Lake fortzusetzen und weitere Bergbauprojekte zu erschließen, darunter die Konzessionsgebiete Roughrider South und Cigar East im Athabasca-Becken in Saskatchewan.

Im Namen des Board of Directors

"Nicholas Luksha"

Nicholas Luksha

CEO und Direktor

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mustang Energy Corp.

z. Hd.: Nicholas Luksha, CEO und Direktor

Telefon: (604) 838-0184

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie "wird", "könnte", "sollte", "geht davon aus", "erwartet" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse sowie zukünftige Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen zu den Ergebnissen und Vorteilen der Vereinbarung, zur Erlangung der endgültigen Zulassung zur Notierung an der CSE durch Allied sowie zur geschäftlichen Ausrichtung von Mustang und Allied nach dem Arrangement. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, umfassen unvorhergesehene Markt-, Wirtschafts- und sonstige Bedingungen, die die Fähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen könnten, das Arrangement zu den in der Arrangement-Vereinbarung mit Allied festgelegten Bedingungen oder überhaupt abzuschließen, sowie sonstige Risiken, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen detailliert beschrieben werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung zukunftsgerichteter Informationen zugrunde gelegten Annahmen als unrichtig erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen, die zum Zeitpunkt der Erstellung vom Management als angemessen erachtet wurden, können sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.

Weder die CSE noch die Marktaufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

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