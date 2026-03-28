Iran-Konflikt treibt Engpass bei strategischen Metallen: Warum Almonty und St George die Aufmerksamkeit von Investoren gewinnen

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Die Eskalation der Spannungen im Zusammenhang mit dem Iran erschüttert ein wenig beachtetes, aber strategisch äußerst wichtiges Segment des Rohstoffmarktes: Verteidigungsmetalle. Die Preise für zentrale Materialien wie Wolfram und Germanium sind stark gestiegen, was Lieferengpässe verdeutlicht und Unternehmen wie Almonty Industries und St George Mining in den Fokus rückt.

Die Investmentthese ist zunehmend nicht nur an steigende Verteidigungsausgaben gebunden, sondern auch an die Verfügbarkeit der Rohstoffe, die zu deren Aufrechterhaltung erforderlich sind.

Verteidigungsnachfrage trifft auf begrenztes Angebot

Das aktuelle geopolitische Umfeld verschärft einen ohnehin angespannten Markt. Jüngsten Daten zufolge sind die Wolframpreise innerhalb von nur zwei Wochen nach der jüngsten Eskalation im Nahen Osten um nahezu 40% gestiegen, während Germanium um fast 10% zulegte.

Diese Metalle sind essenzielle Bestandteile moderner Militärsysteme. Wolfram wird aufgrund seiner extremen Härte und Hitzebeständigkeit in panzerbrechender Munition, Raketensystemen und Luftfahrtkomponenten eingesetzt. Germanium spielt eine entscheidende Rolle in Wärmebildtechnik und Infrarotoptik.

Trotz ihrer Bedeutung sind die Lieferketten stark konzentriert. China dominiert die globale Wolframproduktion mit über 80% Marktanteil und kontrolliert zudem erhebliche Verarbeitungskapazitäten bei anderen kritischen Materialien. In den vergangenen Jahren eingeführte Exportbeschränkungen haben die Verfügbarkeit bereits vor den jüngsten geopolitischen Spannungen eingeschränkt.

Das Ergebnis ist ein strukturelles Ungleichgewicht: steigende Verteidigungsnachfrage trifft auf ein begrenztes und geopolitisch sensibles Angebot.

Lagerhaltung und Versorgungssicherheit werden zur Priorität

Das aktuelle Konfliktumfeld beschleunigt Beschaffungs- und Lageraufbauprogramme in NATO- und verbündeten Staaten. Verteidigungsunternehmen priorisieren zunehmend langfristige Versorgungssicherheit gegenüber Preisüberlegungen.

Branchenakteure berichten, dass die Verfügbarkeit zum zentralen Problem geworden ist. Käufer suchen größere Mengen, doch das Angebot bleibt begrenzt - Händler weisen darauf hin, dass einige angefragte Mengen schlicht nicht verfügbar sind.

Diese Dynamik wird durch die Natur der Verteidigungsbeschaffung verstärkt. Anders als in Konsumindustrien machen Rohstoffkosten nur einen relativ kleinen Anteil der Gesamtsystemkosten aus, sodass Hersteller höhere Inputpreise absorbieren können. Die Preiselastizität ist daher gering, während die Nachfrage robust bleibt.

Gleichzeitig entstehen logistische Herausforderungen. Steigende Preise haben Transport-, Versicherungs- und Lagerkosten erhöht, und Lieferungen werden aufgrund von Versicherungsgrenzen zunehmend in kleinere Chargen aufgeteilt.

Almonty positioniert sich für westliche Lieferketten

Vor diesem Hintergrund positioniert sich Almonty Industries (ISIN: CA0203981034) als strategischer Wolframlieferant außerhalb Chinas.

Das Unternehmen hat kürzlich eine Partnerschaft mit American Defense International (ADI) geschlossen, einer in Washington ansässigen Beratungsfirma mit Schwerpunkt Regierungsbeziehungen. Ziel der Vereinbarung ist es, Almontys Zugang zu den US-Verteidigungs- und Technologiemärkten zu stärken und die Geschäftstätigkeit an die amerikanische Politik für kritische Mineralien anzupassen.

Ein zentraler Schritt in dieser Strategie ist die geplante Verlegung des Unternehmenssitzes in die USA, um eine engere Zusammenarbeit mit politischen Entscheidungsträgern und Verteidigungsauftragnehmern zu ermöglichen.

Operativ produziert Almonty bereits Wolframkonzentrat aus der Panasqueira-Mine in Portugal. Noch wichtiger ist jedoch die Weiterentwicklung des Sangdong-Projekts in Südkorea - historisch eine der größten Wolframminen weltweit und eine der wenigen hochgradigen Lagerstätten außerhalb Chinas.

Das Sangdong-Projekt könnte zu einem Schlüsselasset bei der Diversifizierung westlicher Lieferketten werden. Darüber hinaus bietet es Potenzial für Molybdän, was zusätzliche strategische Optionen eröffnet.

Die Partnerschaft mit ADI, das Erfahrung in der Beratung großer Verteidigungs- und Luftfahrtkunden hat, könnte Almonty dabei helfen, langfristige Lieferverträge zu sichern - ein zunehmend wichtiger Faktor in diesem Marktumfeld.

St George Mining: Fokus auf Seltene Erden und Niob

Während derzeit Wolfram im Fokus steht, umfasst das übergeordnete Thema kritischer Mineralien auch Seltene Erden und Niob - Bereiche, in denen St George Mining (ISIN: AU000000SGQ3) zunehmend Aufmerksamkeit erhält.

Das Araxá-Projekt des Unternehmens in Brasilien hat kürzlich eine bedeutende Ressourcenaufwertung erfahren. Laut aktualisierter Schätzung umfasst das Projekt 70,9 Millionen Tonnen mit 4,06% Gesamtgehalt an Seltenen Erdoxiden (TREO) und 0,62% Nioboxid.

Dies entspricht einem Anstieg der Gesamtressource um 75% gegenüber der Erstschätzung und beinhaltet eine deutliche Zunahme gemessener und angezeigter Ressourcen, was das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung stärkt.

Die Größe des Projekts bringt es in die Nähe weltweit bedeutender Seltene-Erden-Vorkommen. Die Lagerstätte befindet sich im gleichen geologischen Komplex wie die Niob-Operationen von CBMM, die einen großen Teil der weltweiten Versorgung ausmachen.

Aus finanzieller Sicht deutet das von Petra Capital skizzierte Entwicklungsszenario auf erhebliches Aufwärtspotenzial hin. Der Produktionsstart ist für die zweite Hälfte des Jahres 2028 vorgesehen, mit einem geschätzten stabilen EBITDA von etwa 300 Millionen AUD jährlich.

Auch Bewertungskennzahlen spiegeln das Potenzial wider: Die Unternehmensbewertung wurde auf rund 2,44 Milliarden AUD angehoben, mit einem neuen Kursziel von 0,50 AUD pro Aktie - was erhebliches Potenzial bei erfolgreicher Umsetzung impliziert.

Ein struktureller Wandel in der Rohstoffstrategie

Das verbindende Element dieser Unternehmen ist ein grundlegender Wandel in der Wahrnehmung von Rohstoffsicherheit durch Regierungen und Märkte.

Verteidigungsmetalle werden nicht länger als Nischenrohstoffe betrachtet, sondern zunehmend als strategische Vermögenswerte, die die nationale Sicherheit untermauern. Dies führt zu politischer Unterstützung, Förderprogrammen und langfristigen Beschaffungsverträgen.

Gleichzeitig reagiert die Angebotsseite nur langsam. Die Erschließung neuer Minen ist kapitalintensiv und zeitaufwendig und erfordert oft jahrelange Genehmigungs- und Bauprozesse. Dadurch entsteht eine Verzögerung zwischen steigender Nachfrage und neuem Angebot.

Für Investoren ergibt sich daraus sowohl eine Chance als auch ein Risiko. Unternehmen mit fortgeschrittenen Projekten und Zugang zu kritischen Rohstoffen könnten von günstigen Preisen und strategischen Partnerschaften profitieren. Gleichzeitig bleibt das Umsetzungsrisiko erheblich - insbesondere bei Entwicklern, die noch nicht produzieren.

Fazit: Lieferketten rücken in den Fokus

Der Iran-Konflikt wirkt als Katalysator und legt strukturelle Schwächen in den Lieferketten für verteidigungsrelevante Metalle offen. Die Preisbewegungen bei Wolfram und Germanium sind ein sichtbares Symptom eines tieferliegenden Problems: der Konzentration des Angebots in geopolitisch sensiblen Regionen.

Almonty Industries versucht, sich als zentraler Wolframlieferant für westliche Märkte zu positionieren, gestützt auf bestehende Produktion und zukünftige Projekte. St George Mining bietet hingegen Zugang zu Seltenen Erden und Niob - Rohstoffe, die ebenso entscheidend für moderne Verteidigungs- und Technologiesysteme sind.

Mit weiter steigenden Verteidigungsausgaben könnte die Verfügbarkeit dieser Materialien zu einem entscheidenden Engpass werden. Investoren richten ihren Blick zunehmend über Rüstungshersteller hinaus auf vorgelagerte Rohstofflieferanten, die moderne militärische Fähigkeiten überhaupt erst ermöglichen.

Die entscheidende Frage bleibt, ob das Angebot mit der Nachfrage Schritt halten kann - oder ob strategische Metalle ein Engpass im globalen Aufrüstungszyklus bleiben.

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Quellen:

https://www.bbc.com/news/articles/cdxzzqe82d2o

https://elements.visualcapitalist.com/visualizing-how-rare-earths-power-u-s-defense/

https://stgm.com.au/pdf/d5d14a5f-f1dd-45ad-8a63-f3a6ab09a634/Petra-Capital-Research-Coverage.pdf?Platform=ListPage

https://www.aapconsulting.dev/post/europe-critical-minerals-defence-supply-chains

https://www.ft.com/content/98d95ed2-7947-40ff-9f7c-e1a9c8570d00?syn-25a6b1a6=1

https://smallcaps.com.au/article/almonty-industries-american-defense-international-us-critical-minerals

Lassen Sie sich in den Verteiler für St George Mining oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler St George Mining" oder "Nebenwerte".

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

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Interessenkonflikte: Mit St George Mining existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der St George Mining. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von St George Mining können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



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Enthaltene Werte: AU000000SGQ8