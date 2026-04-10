Das australische Explorationsunternehmen St. George Mining ist durch den Run auf Seltene Erden in den Fokus gerückt. Die St. George Mining-Aktie vervierfachte sich in der Spitze bis auf 0,10 €. Am Freitag verliert sie aktuell -1,4% und steht bei 0,079 €. Lohnt sich jetzt wieder ein Einstieg? Run auf Seltene Erden Seit dem Handelskrieg zwischen den USA und China beschränkt China den Export von Seltenen Erden und anderen wichtigen Rohstoffen. Dadurch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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