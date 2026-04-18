Seltene Erden vor geopolitischem Durchbruch - Wie St George Mining seine Schlüsselrolle im globalen Lieferkettenumbau ausbaut

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Der globale Wettbewerb um kritische Rohstoffe nimmt weiter an Dynamik zu. Neue Entwicklungen bei St George Mining, Almonty Industries und REalloys zeigen, wie sich Lieferketten für seltene Erden und strategische Metalle zunehmend neu ordnen. Während geopolitische Spannungen Investitionen in lokale Versorgung antreiben, rückt insbesondere die Weiterverarbeitung stärker in den Fokus - ein Bereich, in dem St George Mining derzeit gezielt voranschreitet.

Strategische Metalle im Fokus der Industriepolitik

Seltene Erden sowie Spezialmetalle wie Wolfram und Niob sind zentrale Bestandteile moderner Technologien - von Elektromobilität bis hin zu Verteidigungssystemen. Gleichzeitig wächst der politische Druck in den USA und Europa, die Abhängigkeit von China zu reduzieren, das weiterhin große Teile der globalen Verarbeitungskapazitäten kontrolliert.

Ein aktuelles Beispiel ist die Vereinbarung zwischen REalloys und U.S. Critical Materials. Beide Unternehmen haben ein Memorandum of Understanding unterzeichnet, um eine vollständig inländische Lieferkette für seltene Erden in den USA aufzubauen. Geplant ist unter anderem eine Abnahme von bis zu 10% aus dem Sheep-Creek-Projekt in Montana. Der Fokus liegt auf schweren seltenen Erden wie Dysprosium und Terbium, die für Hochleistungsmagnete in militärischen Anwendungen benötigt werden.

Parallel dazu zeigen sich auch bei verwandten Metallen deutliche Preissignale. So ist der Preis für Wolframkonzentrat (APT) im Jahresvergleich um mehr als 500% auf rund 2.250 US-Dollar je MTU gestiegen - ein Ausdruck strukturell knapper werdender Angebote.

St George Mining baut strategische Position aus

Vor diesem Hintergrund treibt St George Mining Limited (ISIN: AU000000SGQ8) gezielt seine Position entlang der Wertschöpfungskette voran. Der Fokus liegt nicht nur auf der Ressource selbst, sondern zunehmend auf deren Verarbeitung und Vermarktung.

Das Unternehmen hat kürzlich eine strategische Partnerschaft mit dem europäischen Engineering-Konzern Técnicas Reunidas geschlossen. Ziel ist es, verschiedene Verarbeitungsoptionen für das Material aus dem Araxá-Projekt in Brasilien zu testen, einem der größten Hartgesteinsvorkommen für seltene Erden in Südamerika.

Im Rahmen der Kooperation soll insbesondere die proprietäre RARETECH-Technologie zur Produktion von seltene-Erden-Konzentraten und Oxiden geprüft werden. Gleichzeitig eröffnet die Partnerschaft potenziell den Zugang zum europäischen Markt und ergänzt bestehende Allianzen in den USA und Brasilien.

Zusätzlich hat St George eine weitere strategische Kooperation mit Boston Metal vereinbart. Hier steht die Erprobung der sogenannten Molten Oxide Electrolysis (MOE) im Mittelpunkt - einer innovativen Technologie zur effizienteren und emissionsärmeren Verarbeitung von Niob.

Diese Doppelstrategie - Fortschritte bei seltenen Erden und Niob - könnte die wirtschaftliche Attraktivität des Projekts deutlich verbessern und die Position des Unternehmens in globalen Lieferketten stärken.

Große Ressource als Fundament

Die strategischen Initiativen basieren auf einer umfangreichen Ressource. Laut der aktualisierten Schätzung (siehe Tabellen auf Seite 3 der Präsentation) umfasst das Araxá-Projekt insgesamt 70,91 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 4,06% TREO. Hinzu kommen weitere 24,56 Millionen Tonnen mit signifikanten Niob-Gehalten.

Damit zählt Araxá zu den größeren Lagerstätten dieser Art außerhalb Chinas. Die Lage in einer etablierten Bergbauregion mit vorhandener Infrastruktur sowie staatlicher Unterstützung für Genehmigungsverfahren könnte die Entwicklung zusätzlich erleichtern.

Parallel zur Ressourcenentwicklung führt St George weitere Bohrprogramme sowie metallurgische Tests durch, um die wirtschaftliche Machbarkeit zu untermauern.

Almonty erreicht wichtigen Meilenstein

Während St George noch in der Entwicklungsphase ist, hat Almonty Industries (ISIN: CA0203987072) bereits den Übergang in die Produktion eingeleitet. Mit der ersten Erzlieferung an die Aufbereitungsanlage der Sangdong-Mine in Südkorea wurde ein zentraler Meilenstein erreicht.

Die Lagerstätte gilt als eine der größten und hochgradigsten Wolframquellen weltweit und soll künftig eine wichtige Rolle für die Versorgung westlicher Industrien spielen.

Finanziell konnte Almonty im Geschäftsjahr 2025 den Umsatz um 13% auf 32,5 Millionen CAD steigern. Gleichzeitig fiel jedoch ein hoher Nettoverlust von 161,9 Millionen CAD an, der vor allem auf nicht zahlungswirksame Bewertungseffekte zurückzuführen ist.

Positiv hervorzuheben ist die deutlich gestärkte Liquidität: Mit 268,4 Millionen CAD verfügt das Unternehmen über ausreichend Mittel, um die Produktionsaufnahme und weitere Projekte voranzutreiben.

Marktumfeld bleibt konstruktiv

Im Sektor zeigt sich insgesamt ein klarer Trend: Neben der Rohstoffförderung gewinnt die Weiterverarbeitung zunehmend an Bedeutung. Unternehmen, die beide Bereiche abdecken können, dürften langfristig Wettbewerbsvorteile erzielen.

REalloys (ISIN: US75606V1017) setzt auf eine vollständig integrierte US-Lieferkette, Almonty positioniert sich als strategischer Wolframlieferant, und St George baut ein internationales Netzwerk aus Partnerschaften und Technologien auf.

Gerade St George könnte von dieser Entwicklung profitieren. Die Kombination aus großem Ressourcenpotenzial und wachsender Integration in globale Wertschöpfungsketten bietet Chancen - auch wenn Risiken bei der Projektentwicklung und Finanzierung bestehen bleiben.

Fazit

Die jüngsten Entwicklungen verdeutlichen, dass sich der Markt für kritische Rohstoffe strukturell verändert. Versorgungssicherheit, Verarbeitungskompetenz und geopolitische Faktoren rücken stärker in den Mittelpunkt.

St George Mining treibt seine Strategie mit neuen Partnerschaften konsequent voran, während Almonty in die Produktionsphase eintritt und REalloys am Aufbau einer US-Wertschöpfungskette arbeitet.

Für Investoren eröffnet der Sektor langfristige Perspektiven - erfordert jedoch eine differenzierte Betrachtung von Projektrisiken, Marktzyklen und technologischer Umsetzung.

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Quellen:

https://invisibleempire.behindthemarkets.com/

https://www.stgm.com.au/

https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/almonty-industries-secures-key-defense-contract-amid-supply-chain-shift/69059897

https://www.mining.com/niocorp-lines-up-traxys-as-potential-buyer-for-elk-creeks-planned-output/

Lassen Sie sich in den Verteiler für St George Mining oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler St George Mining" oder "Nebenwerte".

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

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Enthaltene Werte: AU000000SGQ8,CA0203987072,US75606V1017