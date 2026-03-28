De.mem profitiert vom Boom im Bergbau - Wasseraufbereitung rückt in den Fokus

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Das weltweit tätige Wasseraufbereitungsunternehmen De.mem zeigt in seinen aktuellen Quartalszahlen eine klare Dynamik durch den Rohstoffsektor. Vor allem der Bergbau entwickelt sich als Wachstumstreiber. Innerhalb des Unternehmens spielt der Bereich Spezialchemikalien in Westaustralien eine zentrale Rolle. Die enge Zusammenarbeit mit Kunden aus dem Bergbau, insbesondere mit Unternehmen aus dem boomenden Goldsektor, liefert dabei wichtige Impulse für das Geschäft.

De.mem bietet Bergbaukunden ein integriertes Angebot rund um die Wasser- und Abwasseraufbereitung. In einem fragmentierten Markt mit vielen kleineren Anbietern positioniert sich das Unternehmen damit als Partner für größere Bergbaugesellschaften, die ihre Beschaffung bündeln wollen. Gleichzeitig setzt De.mem stark auf Service und Qualität. Die Kundenzufriedenheit steht im Mittelpunkt, da sie langfristige Geschäftsbeziehungen fördert und wiederkehrende Umsätze ermöglicht.

One-Stop-Shop als Wettbewerbsvorteil im fragmentierten Markt

Das Geschäftsmodell basiert auf einem umfassenden One-Stop-Shop-Ansatz, der in der Wasseraufbereitungsbranche nur selten zu finden ist. In Australien beschäftigt De.mem rund 65 Mitarbeiter an sechs Standorten mit ausgeprägtem technischem Know-how. Diese Struktur ermöglicht ein breites Leistungsspektrum.

Das Unternehmen liefert Chemikalien für die Wasser- und Abwasseraufbereitung, komplette Systeme und Anlagen sowie Betriebs- und Wartungsdienstleistungen. Ergänzt wird das Angebot durch eine Vielzahl an Verbrauchsmaterialien. Besonders im Bereich Spezialchemikalien verfügt De.mem über tiefgehende Expertise. Dazu zählen unter anderem Antiscalants zur Vermeidung von Ablagerungen sowie weitere Lösungen wie Entschäumer, Korrosionsinhibitoren und Flockungsmittel.

Durch diese breite Aufstellung unterstützt De.mem seine Kunden dabei, Prozesse effizienter zu gestalten und gleichzeitig Kosten zu senken. Für Bergbauunternehmen entsteht so ein klarer operativer Mehrwert.

Expansion und gezielte Zukäufe treiben das Wachstum

Um die Position im Bergbausektor weiter auszubauen, hat De.mem sein Angebot gezielt erweitert. Ein wichtiger Schritt war die Übernahme von Core Chemicals mit Sitz in Perth. Damit sichert sich das Unternehmen zusätzliche Kompetenzen im Bereich Spezialchemikalien für die Goldfragmentgewinnung und -rückgewinnung.

Parallel dazu nutzt De.mem verstärkt Synergien innerhalb der eigenen Gruppe. Kunden aus dem Bergbau erhalten Zugang zu weiteren Leistungen, etwa zu membranbasierten Wasseraufbereitungsanlagen sowie zu entsprechenden Wartungs- und Instandhaltungsservices. Diese Verzahnung stärkt die Marktposition und erhöht die Attraktivität als integrierter Lösungsanbieter.

Strenge Umweltauflagen als langfristiger Wachstumstreiber

Neben dem steigenden Goldpreis wirkt ein weiterer Faktor als stabiler Wachstumstreiber: die Regulierung. In Westaustralien sorgt die starke Goldminenindustrie für eine hohe Nachfrage nach entsprechenden Lösungen. Gleichzeitig sind die Umweltvorschriften für Bergbauunternehmen streng und werden konsequent durchgesetzt.

Die Einhaltung dieser Vorgaben erfordert Investitionen in moderne Abwasseraufbereitungssysteme und -anlagen. Verstöße können mit erheblichen Strafen geahndet werden. Dadurch entsteht ein struktureller Bedarf an leistungsfähigen Technologien und Dienstleistungen.

Für De.mem ergibt sich daraus eine nachhaltige Marktchance. Die Kombination aus wachsender Rohstoffproduktion und steigenden regulatorischen Anforderungen schafft ein Umfeld, in dem spezialisierte Anbieter kontinuierlich gefragt sind.

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De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

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Enthaltene Werte: AU000000DEM4