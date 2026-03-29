De.mem: Operativer Wendepunkt mit Rekordzahlen

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Das australische, international tätige Wasser- und Abwasseraufbereitungsunternehmen De.mem hat Ende Februar sein Jahresergebnis 2025 vorgelegt und dabei neue Bestmarken bei Umsatz, Marge und EBITDA erreicht. Firmenchef Andreas Kröll ordnet die Entwicklung als strukturellen Meilenstein ein. Gleichzeitig sieht sich das Unternehmen auf Kurs für ein weiteres Rekordjahr 2026.

De.mem erzielte 2025 Rekordumsätze und Rekordmargen. Besonders hervorzuheben ist, dass erstmals für ein vollständiges Kalenderjahr ein positives bereinigtes EBITDA erreicht wurde. Das bereinigte EBITDA lag bei 1,6 Mio. AUD und markiert einen klaren operativen Wendepunkt. Die übrigen Kennzahlen waren nach den starken Quartalen erwartbar, bestätigen jedoch den insgesamt sehr positiven Geschäftsverlauf.

Im Vorjahr lag das bereinigte EBITDA noch bei minus 60.000 AUD. Bereinigt bedeutet, dass aktienbasierte Vergütungen, Akquisitionskosten und Einmaleffekte herausgerechnet werden. Gleichzeitig fließen weiterhin Investitionen in die Membran-Forschung und -Entwicklung in Singapur sowie in die Markteinführung von Wasserfiltrationslösungen für Privathaushalte ein. Damit stärkt De.mem seine Technologieplattform und schafft die Basis für zukünftige Umsatzpotenziale.

Dynamisches Wachstum über Branchenniveau

Auch beim Umsatz zeigt sich eine klare Aufwärtsbewegung. De.mem steigerte die Erlöse 2025 auf 29,9 Mio. AUD, was einem Anstieg von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Wachstum liegt damit deutlich über dem Branchendurchschnitt. Treiber dieser Entwicklung waren vor allem wiederkehrende Dienstleistungen, das Geschäft mit Spezialchemikalien sowie zusätzliches Cross-Selling bei Industriekunden.

Seit 2019 erreichte das Unternehmen ein durchschnittliches jährliches Wachstum der Zahlungseingänge von rund 24 Prozent. Diese Entwicklung steht im Einklang mit der Strategie, den Anteil wiederkehrender Umsätze systematisch auszubauen. Besonders bemerkenswert ist die Serie von 27 aufeinanderfolgenden Quartalen mit Wachstum der Zahlungseingänge gegenüber dem jeweiligen Vorjahresquartal. Diese Dynamik soll sich auch im Jahr 2026 fortsetzen.

Ein zusätzlicher Impuls kommt aus der Akquisition von Core Chemicals. Das im Bergbau-Sektor tätige Unternehmen wurde 2025 übernommen und vollständig integriert. Bereits für die zwölf Monate bis zum 30. Juni 2025 ergibt sich pro-forma ein bereinigtes EBITDA von 1,6 Mio. AUD.

Akquisition als Wachstumstreiber für 2026

Im laufenden Geschäftsjahr 2026 wird Core Chemicals erstmals einen vollen Umsatz- und Ergebnisbeitrag leisten. Daraus ergeben sich zusätzliche Wachstumschancen, insbesondere durch Cross-Selling. Die Produkte von Core Chemicals ergänzen das bestehende Portfolio und werden nun auch den bestehenden 15 Goldminenkunden von De.mem angeboten. Gleichzeitig wird das breitere Angebot von De.mem den bisherigen Kunden von Core Chemicals zugänglich gemacht.

Über seine Aktivitäten in Perth beliefert De.mem bereits mehrere Goldminenkunden in Westaustralien mit Spezialchemikalien sowie mit Wasser- und Abwasseraufbereitungsdienstleistungen. Daraus ergibt sich eine solide operative Basis für weiteres Wachstum.

Zusätzlich eröffnet sich geografisches Expansionspotenzial. Core Chemicals ist bislang ausschließlich in Westaustralien aktiv. De.mem plant, das Angebot auf die östlichen Bundesstaaten Australiens sowie auf die Pazifikregion auszuweiten. Kontakte bestehen bereits zu Goldminenkunden in Tasmanien, Queensland und Papua-Neuguinea.

Insgesamt sieht sich De.mem damit gut positioniert für das Geschäftsjahr 2026. Mit dem vollen Beitrag von Core Chemicals und der fortgesetzten Entwicklung im heimischen Wassermarkt bestehen gute Voraussetzungen, das Gewinnwachstum weiter zu steigern und neue Rekordwerte zu erreichen.

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De.mem

ISIN: AU000000DEM4

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