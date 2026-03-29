ZenaTech kombiniert Hardware und KI zur Drohnenabwehr der nächsten Generation

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ZenaTech treibt den Einstieg in ein neues Segment voran und entwickelt ein integriertes Drohnenabwehrsystem, das Hardware und Software eng miteinander verzahnt. Im Zentrum steht eine Plattform, die die kostengünstige Einweg-Abfangdrohne ZenaDrone Interceptor P-1 sowie die maritime Variante ZenaDrone 2000 mit einer KI-Software verbindet. Diese Software wird im US-Geschäftsbereich Zena AI entwickelt. Ziel ist ein umfassendes System zur Erkennung, Klassifizierung und Bekämpfung von Bedrohungen aus der Luft sowie zur autonomen Steuerung von Drohnenflotten.

Die strategische Stoßrichtung ist klar erkennbar: Ein Ökosystem, das Drohnenschwärme nicht nur identifiziert, sondern ihnen auch eigenständig begegnet. Die Kombination aus kosteneffizienter Hardware und intelligenter Software adressiert gezielt bestehende Lücken klassischer Verteidigungssysteme.

Vom Einzelgerät zur vernetzten Abwehrarchitektur

Das Konzept basiert darauf, Hardware und Software zu einem skalierbaren Verteidigungssystem zu verbinden. Die Abfangdrohnen fungieren als physische Komponente zur Bekämpfung von Bedrohungen aus der Luft, während die KI-Plattform die notwendige Steuerungs- und Entscheidungsintelligenz liefert. Dadurch soll ein einzelner Bediener in die Lage versetzt werden, eine gesamte Flotte autonom agierender Drohnen zu steuern und koordiniert gegen Schwarmangriffe einzusetzen - mit hoher Geschwindigkeit und zugleich niedrigen Einsatzkosten.

Mit dem Start des Entwicklungsprogramms verfolgt ZenaTech den Aufbau einer vollständigen und kosteneffizienten Drohnenabwehrarchitektur. Diese soll insbesondere den Anforderungen moderner Verteidigungsstrukturen gerecht werden.

Kern der Lösung ist eine KI-Software mit zwei zentralen Funktionen: ein System zur Echtzeit-Erkennung, Identifizierung und Verfolgung feindlicher Drohnen sowie eine Plattform zur autonomen Koordination von Drohnenschwärmen zur Zielbekämpfung. Die Entwicklung soll in den kommenden Wochen beginnen, voraussichtlich unter Leitung des Standorts Baton Rouge in Louisiana.

Wachsender Markt trifft auf neue Bedrohungslage

Der geopolitische Kontext unterstreicht die Relevanz des Ansatzes. Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten zeigen, dass kostengünstige Drohnenschwärme zu einem prägenden Element moderner Kriegsführung geworden sind. Dabei nutzen Angreifer gezielt die Kostenasymmetrie zwischen günstigen Drohnen und teuren Abwehrsystemen aus.

Der Markt für Drohnenabwehrsysteme wächst entsprechend dynamisch und verzeichnet jährliche Zuwächse von über 25%. Bis 2030 wird ein Marktvolumen von mehr als 10 Milliarden Dollar erwartet. Parallel dazu hat das US-Kriegsministerium für das Haushaltsjahr 2026 ein Budget von 13,4 Milliarden Dollar für autonome Systeme beantragt, wobei der Drohnenabwehr hohe Priorität eingeräumt wird.

ZenaTech positioniert sich gezielt in diesem Umfeld und adressiert insbesondere Kunden aus dem US-Verteidigungssektor, NATO-Partner sowie Beschaffungsstellen im GCC-Raum. Das Unternehmen plant, über weitere Entwicklungsfortschritte und mögliche Kooperationen mit Behörden zu informieren.

Technologische Basis und Einsatzszenarien im Fokus

Das Forschungs- und Entwicklungszentrum von Zena AI bildet die technologische Grundlage für die Weiterentwicklung sicherheitskritischer KI-Systeme. Im Fokus stehen unter anderem KI-gestützte Entscheidungsunterstützung, autonome und teilautonome Intelligence-Architekturen, fortschrittliche Sensor- und Datenfusion sowie Edge-Intelligenz. Ergänzend werden quantengestützte Optimierungs- und Modellierungsansätze verfolgt.

Auf Hardware-Seite setzt ZenaTech auf zwei Drohnenplattformen. Die Interceptor P-1 ist eine kompakte VTOL-Drohne, die als Einweg-Abfangsystem konzipiert ist und feindliche Drohnen im Flug physisch neutralisieren soll. Der geplante Stückpreis liegt unter 5.000 Dollar. Ergänzt wird sie durch die ZenaDrone 2000, die insbesondere für maritime Einsätze vorgesehen ist und von einer autonomen Start- und Betankungsstation operieren kann.

Im Zusammenspiel mit der KI-Software entsteht ein skalierbares Gesamtsystem. Ziel ist eine Drohnenabwehrlösung, die pro Einsatz deutlich kosteneffizienter arbeitet als klassische Raketen- oder Lasersysteme und damit eine zentrale Schwachstelle bestehender Verteidigungsansätze adressiert.

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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

Quellen:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-zenatech-entwickelt-ein-integriertes-drohnenabwehrsystem-das-die-kostenguenstige-drohne-interceptor-p-1-mit-der-zena-aisoftware-zur-erkennung-und-schwarmsteuerung-kombiniert/5085691/

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Enthaltene Werte: CA98936T2083